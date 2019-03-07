親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

你也不爽iPhone很久了嗎？ 網友列出4大公認缺點

警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

新竹縣警竹北分局湖鏡派出所楊姓警員，開警車從派出所前方巷道駛出、欲左轉時，卻沒讓幹道車輛先行，古姓騎士由南往北方向禁行機車的內側車道騎來，兩車擦撞，古右尺骨鷹嘴突粉碎性骨折、雙膝和下巴也受傷。古訴請桃園地檢署呈請高等檢察署檢察長令轉新竹地檢署偵查起訴，新竹地院依業務過失傷害罪，處楊拘役50日，得易科罰金。檢方認為楊身為執法人員卻違反交通規則，一審量刑過輕而上訴，高等法院駁回確定。

楊姓警員2017年8月13日晚間6點多，開著警車從湖口鄉湖鏡派出所沿八德路2段142巷駛出，到路口準備左轉時，撞上古姓騎士，其他員警到場，楊坦承肇事。

新竹地院認為，楊為以駕駛為附隨業務之人，駕車行駛於道路上應謹慎注意、提高警覺，卻沒禮讓幹道車先行，才會發生車禍，害古姓騎士骨折、擦挫傷，因雙方對賠償數額未達共識、無法和解，判他拘役50日。

古請求檢察官上訴，檢方認為楊身為執法人員，應恪守法律、謹慎言行，而且警員身負保障民眾生命、財產安全的職責，卻在開警車時違反交通規則，被害人傷勢不輕，應予責難。

高等法院認為，楊事後留在現場，也坦承肇禍，符合自首條件，依法可減刑，而一審量刑時已說明理由，沒有濫用自由裁量權，判刑符合比例、平等原則無違，駁回檢察官上訴。

新竹縣警新湖分局去年6月1日運作。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警新湖分局去年6月1日運作。圖／新竹縣警局提供
分享

新竹檢察官骨折
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

女子遭假富商騙感情還淪詐欺被告 「做鬼不會放過你」

2019-03-07 19:26

可持久增粗那話兒？ 被亂掛名彰基擬控告壯陽藥業者

2019-03-07 19:07

影／2人遭槍擊砍殺案有11人涉案 起因利益談不攏

2019-03-07 18:55

吳瑞北提假處分擋管中閔掌台大 最高行駁回抗告確定

2019-03-07 18:29

柯P質疑判決書怎不同時公布 法界：想得太容易

2019-03-07 18:28

「不知酒精未退」酒駕判決逆轉 法官認不確定故意判3月

2019-03-07 18:00

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

婦聯會附隨組織案 合議庭裁定停止審理聲請釋憲

2019-03-07 17:47

向電玩業者收賄2300萬 「最貪女檢」陳玉珍今報到發監

2019-03-07 17:27

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

劇烈搖晃害死７月娃 非法保母：沒生過小孩不懂方法

2019-03-07 16:44

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29

影／愈關愈大尾？ 惡霸恐嚇竊盜還作勢揮刀砍人遭收押

2019-03-07 15:25

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲：判決書一周才公布很怪

2019-03-07 14:48

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

高雄國三女學生3樓教室墜樓 雙腿骨折

2019-03-07 13:03

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

辱警「奴才」男不起訴又被告 要求請乩童當通譯

2019-03-07 12:22

詐團機手與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 12:22

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

颱風愛車被路樹壓毀求國賠 法官：不可抗力免賠

2019-03-07 12:08

嘉市議員廖天隆已故 當選無效訴訟與否成攻防

2019-03-07 12:05

不滿「被假扮」 郭新政控告林麗君不起訴處分

2019-03-07 12:01

「喵喵啤酒」害妙齡女發狂暴斃 高院重判調毒男

2019-03-07 11:52

影／宜蘭出現磁鐵盜 專吸夾娃娃機

2019-03-07 11:51

阿瘦被《職人雜誌》告抄襲字體 逾告訴期獲不起訴

2019-03-07 11:46

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

侯漢廷被限制出境 繳10萬可與柯文哲去美國

2019-03-07 11:29

身心障礙男徒步16公里找姑姑 警協尋返家

2019-03-07 11:21

陪同柯文哲訪美 北院准侯漢廷具保出境

2019-03-07 11:13

鈕承澤涉性侵仍裁定限境 法官：他資力雄厚

2019-03-07 11:00

「真情告白」 台東東成技訓所影像連結傳愛

2019-03-07 10:59

SBL籃板狂人周伯勳 被控性侵再度不起訴

2019-03-07 10:57

醉酒路人遭撞 暴怒毆打計程車司機

2019-03-07 10:56

她持刀校門刺女高中生 雙胞胎姐雙手握刀刃救妹

2019-03-07 10:55
看更多

熱門文章

嘉義新增移動式測速照相 新港及民雄這2線道路別超速

2019-03-07 08:58

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

屁股vs.車頭 8百萬賓士車保險桿掉落百萬福斯車頭全毀

2019-03-06 18:30

名嘴告不怕？ 法官勸和吐真心話：別凌虐司法

2019-03-07 10:00

長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

貨櫃車煞車失靈連撞5車 基隆台62甲交通大打結

2019-03-07 12:41

綠島受刑人布條勒頸蓋棉被輕生 檢方：很罕見

2019-03-07 19:30

太囂張！山老鼠狂背木塊下山 阿里山鄉石夢谷再現盜伐

2019-03-07 16:46

慘！明池千年神木群被開膛破肚 警逮3名山老鼠

2019-03-07 09:15

影╱桃園頭部槍擊案 竹聯幫長堂成員涉案

2019-03-07 11:13

女友遭公車撞死 謝政鵬批：人命比撞殘了還低賤？

2019-03-07 09:55

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

天天都臨檢受不了？台中X-CUBE今宣布暫停營業

2019-03-07 15:30

台南神壇壇主雙槍射殺尋仇男 被判18年

2019-03-07 11:29

漆彈場暗藏賭場 4男女賭客逃竄受傷送醫

2019-03-07 00:10

「我上半身被他摸完了」 女生初吻被奪告色狼

2019-03-07 12:04

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

勞保薪資以多報少 員工過世老闆埋單

2019-03-06 23:37

明池千年神木群被盜採 警逮3山老鼠

2019-03-07 14:14

豐原醫院院慶醫師合照 竟成國外壯陽藥代言照片

2019-03-07 10:59

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

影／老婦撐傘穿越路口 被大貨車撞飛

2019-03-07 16:58

影╱休旅車國3疑撞護欄側翻 司機死亡2陸女輕傷

2019-03-07 09:57

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

消防車撞死碩士機車騎士 死者家屬傷心痛哭

2019-03-07 11:45

台東竊賊偷雞又偷吃滷味 警全力追緝

2019-03-07 11:06

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威而鋼的偽藥

2019-03-07 21:28

色男專挑嫩妹假車禍 女大生被帶摩鐵性侵拍影帶

2019-03-07 15:05

影／偽造腦波送美判讀報告 醫師涉詐12病患

2019-03-07 20:00

妻揭亡夫勞保薪資低報 保全公司判賠

2019-03-07 01:25

不道德但不違法 男與小女友同居還生子獲判無罪

2019-03-07 21:27

婦人花700萬投資靈骨塔遭詐 驚覺根本沒買家

2019-03-07 13:09

護理師信推拿私處淋巴結「才能生」 遭整脊師性侵

2019-03-07 16:34

分手就燒她家… 恐怖情人 11年後又放火

2019-03-07 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top