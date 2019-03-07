警車沒讓幹道先行 害騎士「犁田」警拘役50日

2019-03-07 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新竹縣警竹北分局湖鏡派出所楊姓警員，開警車從派出所前方巷道駛出、欲左轉時，卻沒讓幹道車輛先行，古姓騎士由南往北方向禁行機車的內側車道騎來，兩車擦撞，古右尺骨鷹嘴突粉碎性骨折、雙膝和下巴也受傷。古訴請桃園地檢署呈請高等檢察署檢察長令轉新竹地檢署偵查起訴，新竹地院依業務過失傷害罪，處楊拘役50日，得易科罰金。檢方認為楊身為執法人員卻違反交通規則，一審量刑過輕而上訴，高等法院駁回確定。

楊姓警員2017年8月13日晚間6點多，開著警車從湖口鄉湖鏡派出所沿八德路2段142巷駛出，到路口準備左轉時，撞上古姓騎士，其他員警到場，楊坦承肇事。

新竹地院認為，楊為以駕駛為附隨業務之人，駕車行駛於道路上應謹慎注意、提高警覺，卻沒禮讓幹道車先行，才會發生車禍，害古姓騎士骨折、擦挫傷，因雙方對賠償數額未達共識、無法和解，判他拘役50日。

古請求檢察官上訴，檢方認為楊身為執法人員，應恪守法律、謹慎言行，而且警員身負保障民眾生命、財產安全的職責，卻在開警車時違反交通規則，被害人傷勢不輕，應予責難。