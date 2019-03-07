讓妻子不得不說謝謝天然壯陽品？ 竟是加威爾鋼的偽藥

2019-03-07 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



近來在網路熱銷的「日本藤素」號稱有壯陽效果，業者甚至宣稱是和彰基聯手展開人體試驗「幫您成為一個完美的戀人」，不過彰基今天會同警方查緝，查扣二瓶「日本藤素」，彰化衛生局長葉彥伯表示，經食藥署檢驗後已確認是含有威爾鋼成份的偽藥，已依違反藥事法移送彰化地檢署偵辦。

彰基副院長周志中表示，彰基與該廠商「絕無合作關係」，且其網站醫療廣告涉及誇大不實，假借彰基名義為其商品背書，已涉及刑法詐欺，所以彰基向彰化縣衛生局及警方檢舉。

彰基發現網購藥品假借和彰基合作名義，跨大行銷，彰基即向此網站訂購2瓶「日本藤素」，今天會同警方到彰化市某家超商取貨，彰基法務已建議，業者涉違反公平交易法，大不實醫療廣告，將向衛福部檢舉，擬提告詐欺。

「日本藤素」在網路上宣稱，神奇的天然成份包含有赤根草、東革阿里根、鋸棕櫚等，可成功治療男性各種性功能障礙，廣告中還露骨的以愛用者現身說法「我終於擁有了堅硬無比的勃起…，日本藤素真的很有效」「我已厭倦了自己總找同樣的藉口…我沒心情、頭痛，…現在妻子不得不說謝謝你們」。

周志中表示，男性朋友陽痿早洩、增大陰莖等性功能障礙，症狀與程度往往因人而異，一定要及早找專業醫師診治，千萬不要羞於啟齒而偷偷求助偏方，或自行上網尋求解決之道反而傷身。

彰化衛生局長葉彥伯表示，根據藥事法藥品不能在網路販賣，如果沒有藥品成分，但食品若誇大不實則違反食品衛生管理法，衛生局已接獲彰基檢舉日本藤素涉及不法，衛生局將依法查辦，不過此業者的IP設在阿拉伯大公國，此類違規業者把網址設在國外的案件會越來越多，也有稽查困難度。