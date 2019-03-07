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女子遭假富商騙感情還淪詐欺被告 「做鬼不會放過你」

2019-03-07 19:26聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化施姓女子去年在網路上認識一位自稱是馬來西亞富商「Kelvin Yen」，在網上聯絡陷入熱戀，Kelvin卻再以富商身分去騙另一名謝姓女子，謝女也墜入情網，Kelvin取得施女的提款卡，讓謝女匯了90萬6000元至施女帳戶，Kelvin獲得鉅款但施女淪為詐欺被告，她發現自己受騙一度想尋短，對Kelvin說「做鬼也不會放過你！」

謝女因被騙錢報警，警方發現匯款帳戶為施女所有，施女起初覺得納悶，向警方表示只是借金融卡讓男朋友用，回家後傳訊其給Kelvin「他們懷疑帳戶有問題」，Kelvin還對施女說「親愛的，我告訴過你，帳號沒問題！」，警方認為施女有詐欺嫌疑，嫌移請彰化地檢署偵辦。

警方通知施女她才驚覺淪為詐騙集團人頭帳戶，氣得傳訊Kelvin「看你長得這麼斯文老實，沒想到居然是個騙子，我沒拿你半毛錢，你居然利用我的單純善良騙我，你會有報應的」、「我是這麼相信你，如今我吃上官司，你卻安然無事，我做鬼也不會放過你。」Kelvin卻稱，我現在上班沒空跟你說詳情，從此人間蒸發。

檢察官認為詐騙集團以花言巧語等方式詐騙無知、無防備、感情空虛的民眾，進而騙取可規避檢警查緝的電話號碼、帳戶等。施女是被愛情衝昏頭，將自己的提款卡寄給對方，並無幫助詐欺的犯意，做出不起訴處分。

施姓女子疑遭愛情詐騙，差點吃上官司。圖／ingimage
施姓女子疑遭愛情詐騙，差點吃上官司。圖／ingimage
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詐騙集團詐欺馬來西亞
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