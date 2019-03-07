影／2人遭槍擊砍殺案有11人涉案 起因利益談不攏

2019-03-07 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



台北市頭部中槍黃姓男子及背部5公分刀傷的陳姓男子送醫急救引發社會焦點，由於案發地點在桃園市南崁一家披薩店2樓貨運行，受害人及載送就醫的李姓男子不願說明，桃園警方調閱上百支監視器過濾逐漸釐清案情，警方今天下午表示，該事件疑因貨運利益糾紛談判，自台北南下包括受傷的黃男、陳男與另2人共4人進入屋內，與對方7人談判，雙方談不攏激烈爭吵出手，混亂中有人開槍，造成黃男頭部中槍，陳男與對方1、2人在砍殺中受傷，警方傍晚約談相關4名關係人到案，但說法都避重就輕，警方已鎖定行凶男子身分追查釐清中。

蘆竹分局副分局長李維振表示，警方調閱附近及商家上百支監視器過濾，突破其中一名關係人心防，供出雙方相約在南崁路該間貨運行談判，未料過程發生衝突，雙方互有受傷，警方目前已鎖定多名涉案關係人對象，進一步追查釐清案情，警方目前朝向私人恩怨尋仇方向偵辦。