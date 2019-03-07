太離奇！ 綠島監獄受刑人躲棉被自縊身亡

2019-03-07 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



綠島監獄6日發生單獨監禁受刑人自縊身亡的憾事。獄方表示，死者有嚴重情緒障礙需定期服藥，時常與其他受刑人衝突，去年甚至因衝突須賠償其他受刑2萬5千元上訴還遭駁回，加上他仍要服刑30年，獄方研判是受刑人因此尋短主要原因。

檢方今到監獄相驗，檢視監視器後發現，死者趁巡房人員離去時自縊再躲進棉被內，待頭部再冒出後即未再活動，「死法實在太離奇」檢初步已排除外力介入可能。不過綠島監獄是24小時監控，獄方明顯失職。

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