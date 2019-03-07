環抱嫩妻騎車放閃？人夫遇臨檢酒駕糗被送辦

2019-03-07 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子去年9月15日和剛大學畢業的魏姓妻子一起到KTV唱歌、喝酒，結束後魏擔心老公酒駕危險就主動騎車載他，但陳不滿老婆一直走錯路，從後座環抱她接手騎車，途中碰上巡邏員警遭攔，結果酒測呼氣值達每公升0.71毫克，檢方考量陳屬累犯，依公共危險聲請簡易判決建請從重量刑。

檢警調查，陳男（27歲）2015年6月因賭博遭判刑2個月，當天和魏女一起去找朋友唱歌時，席間喝了6至12瓶啤酒，直到凌晨3點散會時，老婆認為他臉色通紅、散發酒氣，若遇上臨檢勢必逃不掉，就貼心說要騎車載他回家比較安全。

但魏女路況不熟，陳坐在後座抱怨她不斷迷路，乾脆伸手環抱妻子姿勢，接手繼續騎車上路，結果行經中正、復興路口時遇上巡邏員警，警方見他形跡鬼祟，才正打算靠近盤查身份，陳竟加速逃逸，警車追了近10分鐘逮到人。

但陳起初辯稱沒有騎車，員警見他不肯配合，更怒斥「是男人就敢做敢當」，陳被激怒也口出惡言，雙方一度爆發口角，最後陳經酒測呼氣質達每公升0.71毫克，被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

檢方訊時，陳坦承酒駕，表示當下太緊張才逃逸，但辯稱沒有要辱罵警察的意思，認為警方態度也不好才自己情緒失控。