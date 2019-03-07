吳瑞北提假處分擋管中閔掌台大 最高行駁回抗告確定

2019-03-07 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



歷盡各方壓力，管中閔順利就任台大校長，但身為候選人之一的電機系教授吳瑞北認為教育部不得未重啟遴選就發聘，提告要求台大及教育部重啟遴選校長，他開庭前突然撤回起訴，訴訟程序終結。至於假處分部分，台北高等行政法院裁定駁回，經吳瑞北抗告，最高行政法院今駁回抗告確定。

教育部前部長葉俊榮去年底勉予同意聘管中閔後，吳瑞北緊急向法院聲請定暫時狀態假處分及停止執行，要求教育部不得在台大未經重選程序前，逕自發聘書給管中閔當校長。

裁定指出，葉俊榮於去年12月24日公開宣示將「勉予同意」聘任管中閔為台大校長後，翌日即以107年12月25日函發文台大，並獲回覆將於108年1月8日就任交接，則吳瑞北爭議中的公法上法律關係，也可認為有重大變動急迫危險。吳就校長遴選爭議所主張者，於本案訴訟乃重啟遴選程序，而於本件聲請案則是維持「教育部未聘任管中閔為台大校長」現狀。

教育部以107年12月25日函，同意聘任管中閔為台大新任校長，吳聲請禁止教育部核發聘書予管中閔，可認是「維持現狀」適當手段。但本院經開庭聽取兩造言詞陳述，又發函向台大徵詢意見後，權衡台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認吳請求維持「教育部已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」現狀，尚難通過必要性審查，故本件聲請定暫時狀態處分，為無理由，應予駁回。

吳瑞北認為審理該聲請案的合議庭，審判長蕭忠仁跟管忠閔是台大財金系同系同事，卻沒有自行迴避審案，提起抗告。最高行認為抗告無理由，裁定駁回。

除聲請假處分外，吳瑞北先前另提起課予義務訴訟，請求台大及教育部重啟遴選校長。法院原訂今年1月17日下午兩點半開庭進行準備程序，但吳15日具狀撤回起訴，訴訟程序終結。另，吳瑞北還針對教育部去年12月25、28日發給台大的函，提起訴願。相關行政爭訟未了結。