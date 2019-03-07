親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相嗎？

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

吳瑞北提假處分擋管中閔掌台大 最高行駁回抗告確定

2019-03-07 18:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

歷盡各方壓力，管中閔順利就任台大校長，但身為候選人之一的電機系教授吳瑞北認為教育部不得未重啟遴選就發聘，提告要求台大及教育部重啟遴選校長，他開庭前突然撤回起訴，訴訟程序終結。至於假處分部分，台北高等行政法院裁定駁回，經吳瑞北抗告，最高行政法院今駁回抗告確定。

教育部前部長葉俊榮去年底勉予同意聘管中閔後，吳瑞北緊急向法院聲請定暫時狀態假處分及停止執行，要求教育部不得在台大未經重選程序前，逕自發聘書給管中閔當校長。

裁定指出，葉俊榮於去年12月24日公開宣示將「勉予同意」聘任管中閔為台大校長後，翌日即以107年12月25日函發文台大，並獲回覆將於108年1月8日就任交接，則吳瑞北爭議中的公法上法律關係，也可認為有重大變動急迫危險。吳就校長遴選爭議所主張者，於本案訴訟乃重啟遴選程序，而於本件聲請案則是維持「教育部未聘任管中閔為台大校長」現狀。

教育部以107年12月25日函，同意聘任管中閔為台大新任校長，吳聲請禁止教育部核發聘書予管中閔，可認是「維持現狀」適當手段。但本院經開庭聽取兩造言詞陳述，又發函向台大徵詢意見後，權衡台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認吳請求維持「教育部已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」現狀，尚難通過必要性審查，故本件聲請定暫時狀態處分，為無理由，應予駁回。

吳瑞北認為審理該聲請案的合議庭，審判長蕭忠仁跟管忠閔是台大財金系同系同事，卻沒有自行迴避審案，提起抗告。最高行認為抗告無理由，裁定駁回。

除聲請假處分外，吳瑞北先前另提起課予義務訴訟，請求台大及教育部重啟遴選校長。法院原訂今年1月17日下午兩點半開庭進行準備程序，但吳15日具狀撤回起訴，訴訟程序終結。另，吳瑞北還針對教育部去年12月25、28日發給台大的函，提起訴願。相關行政爭訟未了結。

台大教育部管中閔
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

向電玩業者收賄2300萬 「最貪女檢」陳玉珍今報到發監

2019-03-07 17:27

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

性侵女兒遭抵抗竟拿皮帶抽打 法官重判狼父16年

2019-03-07 18:30

柯P質疑判決書怎不同時公布 法界：想得太容易

2019-03-07 18:28

「不知酒精未退」酒駕判決逆轉 法官認不確定故意判3月

2019-03-07 18:00

基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59

婦聯會附隨組織案 合議庭裁定停止審理聲請釋憲

2019-03-07 17:47

劇烈搖晃害死７月娃 非法保母：沒生過小孩不懂方法

2019-03-07 16:44

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29

影／愈關愈大尾？ 惡霸恐嚇竊盜還作勢揮刀砍人遭收押

2019-03-07 15:25

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲：判決書一周才公布很怪

2019-03-07 14:48

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

高雄國三女學生3樓教室墜樓 雙腿骨折

2019-03-07 13:03

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

辱警「奴才」男不起訴又被告 要求請乩童當通譯

2019-03-07 12:22

詐團機手與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 12:22

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

颱風愛車被路樹壓毀求國賠 法官：不可抗力免賠

2019-03-07 12:08

嘉市議員廖天隆已故 當選無效訴訟與否成攻防

2019-03-07 12:05

不滿「被假扮」 郭新政控告林麗君不起訴處分

2019-03-07 12:01

「喵喵啤酒」害妙齡女發狂暴斃 高院重判調毒男

2019-03-07 11:52

影／宜蘭出現磁鐵盜 專吸夾娃娃機

2019-03-07 11:51

阿瘦被《職人雜誌》告抄襲字體 逾告訴期獲不起訴

2019-03-07 11:46

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

侯漢廷被限制出境 繳10萬可與柯文哲去美國

2019-03-07 11:29

身心障礙男徒步16公里找姑姑 警協尋返家

2019-03-07 11:21

陪同柯文哲訪美 北院准侯漢廷具保出境

2019-03-07 11:13

鈕承澤涉性侵仍裁定限境 法官：他資力雄厚

2019-03-07 11:00

「真情告白」 台東東成技訓所影像連結傳愛

2019-03-07 10:59

SBL籃板狂人周伯勳 被控性侵再度不起訴

2019-03-07 10:57

醉酒路人遭撞 暴怒毆打計程車司機

2019-03-07 10:56

她持刀校門刺女高中生 雙胞胎姐雙手握刀刃救妹

2019-03-07 10:55

妻揭亡夫勞保薪資低報 保全公司判賠

2019-03-07 01:25

向聚眾鬥毆宣戰 蘇揆指示修法加重刑責

2019-03-07 01:08

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

SOGO百貨掏空案 章家3父子判刑確定

2019-03-07 01:02
看更多

熱門文章

拳頭硬了！酒駕前科男再開賓士車酒後肇事 2女重傷

2019-03-06 23:07

嘉義新增移動式測速照相 新港及民雄這2線道路別超速

2019-03-07 08:58

名嘴告不怕？ 法官勸和吐真心話：別凌虐司法

2019-03-07 10:00

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

2019-03-06 21:29

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

貨櫃車煞車失靈連撞5車 基隆台62甲交通大打結

2019-03-07 12:41

協議分手第3天她遭性侵 法官審理時他凍未條又再犯

2019-03-06 22:33

彈藥庫洽公騎機車自摔 19歲士兵捲入貨車底身亡

2019-03-06 20:12

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

女友遭公車撞死 謝政鵬批：人命比撞殘了還低賤？

2019-03-07 09:55

慘！明池千年神木群被開膛破肚 警逮3名山老鼠

2019-03-07 09:15

影╱桃園頭部槍擊案 竹聯幫長堂成員涉案

2019-03-07 11:13

酒駕拒捕輾警引公憤 兒道歉求刪文被拒「自己承擔」

2019-03-06 22:27

漆彈場暗藏賭場 4男女賭客逃竄受傷送醫

2019-03-07 00:10

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

「我上半身被他摸完了」 女生初吻被奪告色狼

2019-03-07 12:04

長照悲歌！ 老婦持榔頭猛搥殺死病夫起訴

2019-03-07 15:59

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

勞保薪資以多報少 員工過世老闆埋單

2019-03-06 23:37

天天都臨檢受不了？台中X-CUBE今宣布暫停營業

2019-03-07 15:30

闖公車總站狂揍司機 2嫌曾涉酒店妹白嫖擄人斷指案

2019-03-06 20:44

豐原醫院院慶醫師合照 竟成國外壯陽藥代言照片

2019-03-07 10:59

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11

空服員工會告華航敗訴 法院：禁搭便車條款違法無效

2019-03-06 21:12

台南神壇壇主雙槍射殺尋仇男 被判18年

2019-03-07 11:29

查賄情資行動前外流 竟是派出所警員洩密

2019-03-06 19:40

影╱休旅車國3疑撞護欄側翻 司機死亡2陸女輕傷

2019-03-07 09:57

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

台東竊賊偷雞又偷吃滷味 警全力追緝

2019-03-07 11:06

消防車撞死碩士機車騎士 死者家屬傷心痛哭

2019-03-07 11:45

太囂張！山老鼠狂背木塊下山 阿里山鄉石夢谷再現盜伐

2019-03-07 16:46

分手就燒她家… 恐怖情人 11年後又放火

2019-03-07 01:14

妻揭亡夫勞保薪資低報 保全公司判賠

2019-03-07 01:25

見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48

色男專挑嫩妹假車禍 女大生被帶摩鐵性侵拍影帶

2019-03-07 15:05

猥瑣男半裸持刀要脅嘿咻 國中妹奪刀反將一軍

2019-03-07 11:22

婦人花700萬投資靈骨塔遭詐 驚覺根本沒買家

2019-03-07 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top