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柯P質疑判決書怎不同時公布 法界：想得太容易

2019-03-07 18:28聯合報 記者王宏舜╱即時報導

北市柯文哲妻子陳佩琪不滿三立電視節目質疑柯的財產申報不實、有2000多萬來源不明財產，提告要求三立、節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月，台北地院昨判陳佩琪，台北市長柯文哲今質疑法院判決時「為什麼不把完整的判決書同時公布？為什麼要隔一個禮拜？」。有法官表示，法官宣判後，判決書才會交給書記官校對、錄事蓋大印、裝訂，提早交付會有洩密風險，且矚目判決法院也會提供新聞稿摘要理由。

台北地院表示，正本昨天書記官就已製作出來，且已上網公開。

北院判決，因節目是以柯文哲為評論對象，並無侵害「陳佩琪」的人格名譽權，柯文哲今天下午在南港參加災害防救民安5號實兵演習時受訪，質疑法院判決時，為何不將完整的判決書同時公布，他覺得很奇怪。柯還說，「還是說他們先判決，看看社會反應怎麼樣在把內文詳細寫，我覺得很奇怪」，提到司法改革，是不是判決的時候，直接就把判決書全文同時公布，「比方說我們判決，沒有看到判決書全文，你也不曉得要做什麼。」。

不過有法官表示，案件在宣示當天就會作完判決，並宣告主文，而判決文字需要校對、用印、寄送，一般來說時間約要1星期，但若當事人自己與書記官連絡、自行領取判決，可節省時間。

而對於無法在宣判時同時全文公告，法界人士也表示，宣判內容當然只有法官、合議庭知曉，若要做到「同時」，勢必就得事先將文書交給書記官等法院員工處理，屆時就會出現洩密的問題，也易衍生弊端，窒礙難行。

民事訴訟法第224條規定「宣示判決，應朗讀主文，其理由如認為須告知者，應朗讀或口述要領。公告判決，應於法院公告處或網站公告其主文，法院書記官並應作記載該事由及年、月、日、時之證書附卷。」，法官為避免遭斷章取義，大多數案件在宣判時只朗讀主文，判決全文事後公告。

以陳佩琪訴訟為例，台北地院昨天即公佈新聞稿，並臚列判決理由要旨與結論，而今天判決書就上網。

柯文哲下午在南港參加災害防救民安5號實兵演習時受訪。記者楊正海/攝影
柯文哲下午在南港參加災害防救民安5號實兵演習時受訪。記者楊正海/攝影
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