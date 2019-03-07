批李家同真敢說「年改晚景淒涼」 廖玉蕙挨告獲不起訴

2019-03-07 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



公教年金改革正式上路前夕，清大榮譽教授李家同感嘆退休金少了3、4成、晚景淒涼。作家廖玉蕙2018年6月間在臉書上發文「年輕人都在吃土？」批評李「真敢說！」挨告妨害名譽，台北地檢署調查後，認定是針對可受公評之事，發表合理評論，且是對年金改革這項社會議題發表評論，並非評論該名退休老師本人，今依罪證不足，給予不起訴處分。

2018年6月15日，廖玉蕙在臉書上發文：李家同說他因年改傷亡慘重，甚至無法搭遊輪到美國芝加哥開同學會，堪稱「晚景淒涼」，就連前警大教授葉毓蘭也表明「同是天涯淪落人」。

她說：「我發現他們全避談年改後，到底還可以領多少錢。他所謂的『羞於公開』，據合理推測，應該是還領不少。」我絕對沒有沒有他們兩人領得多，但絕對沒有覺得「晚景淒涼」，相對於現在年輕人做死做活才領那麼點薪水，李家同退休後平白一個月就得9萬元左右，「他真敢說！照他這種標準，現在的年輕人都在吃土？」

有一名新竹的退休老師不滿廖玉蕙及非凡主播曾鐘玉對於年金改革的評論，認為已經損害「退休公教族群」的名譽，控告兩人妨害名譽。經新竹地檢移轉管轄，由北檢偵辦。