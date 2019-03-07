「不知酒精未退」酒駕判決逆轉 法官認不確定故意判3月

2019-03-07 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



有酒駕紀錄的吳姓男子去年3月涉酒駕落網，經台南地方法院簡易判刑3月，他和辯護律師上訴辯稱前一晚喝酒，睡醒後不知酒精未退，非故意酒駕，沒有犯意。台南地院二審認為，無法證明他認知自己酒精未退，因酒駕不罰過失犯，改判無罪，檢方不服上訴。台南高分院合議庭認吳有犯罪之不確定故意，今天撤銷原判決，改判3月徒刑。

台南高分院指出，被告於本案之前曾因酒醉駕車自撞，當時測得呼氣後酒精濃度1.2毫克，且經法院判處有期徒刑2月。又本案警員攔檢當時，見被告臉色潮紅，散發酒味，被告也坦承身上有酒味。到本院開庭前一晚又喝酒，並自稱天天喝酒，不喝睡不著。

綜上證據，足認依被告之生活經驗，主觀上可以預見其前一晚飲用高粱酒尚未消退，酒精濃度可能超過法定0.25毫克，仍然騎車上路，有犯罪之不確定故意。

判決指出，住台南市的吳姓男子（44歲）3年前曾因酒駕判刑2月，去年3月14日上午10點騎機車出門，在官田區又遭警方查獲涉嫌酒駕，檢測酒精濃度達零點28毫克。他承認前一天晚上9點50分在家裡喝烈酒，檢方依公共危險罪嫌聲請簡易判決，去年4月經台南地院簡易判刑3月。