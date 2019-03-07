基泰董座讀博士班竟熱戀 女教授判賠髮妻60萬

2019-03-07 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



上市公司基泰建設董事長陳世銘2016年爆出婚外情風波，妻子姚振芳告跟老公一起出遊的台科大女教授梁瓊如侵害配偶權，求償300萬元，新北地方法院判梁瓊如賠陳妻60萬元。案經上訴，高等法院判上訴及附帶上訴均駁回。

陳世銘遭周刊拍到多次接送梁瓊如返家，並以「基泰老總頻送女教授入香閨」為題報導兩人互動過程，家事因官司浮上檯面。陳妻子提告主張，與陳世銘結婚40年，婚後育有2子，為輔佐陳的事業，辭去原本工作，盡心盡力照顧家庭。原本感情融洽，但自從丈夫2013年去台科大讀博士班、認識女教授後一切變了樣。

姚振芳指女教授明知丈夫已婚，仍多次一起出遊，不但同進同出，還有牽手、耳語和搭肩緊靠，被她妹妹抓包。兩人足跡遍及碧潭、宜蘭、台中、東京、澳門、鄭州。

一審時，梁瓊如主張周刊報導不實，並稱學校長期與基泰產學合作，自己受邀擔任基泰的企業講座教師，出遊是課程參訪行程，非單獨出遊。她指姚婦胞妹目睹她與陳同時出現在速食店，是公共場合，當時是在討論課程講座內容。

姚女胞妹出庭證稱，遇到陳、女教授兩人時，曾問女方身分，當時對方回答「他（指陳）是我乾爹，我是台科大教授」，追問是否知道陳離家數月，對方也答「知道、知道」，神情非常緊張，她還曾在天母目睹兩人十指緊扣。

新北地院調查，陳世銘與梁瓊如確實多次因公、因課而往來，但也多次夜遊公園，且兩人雙手交握，臉部表情歡愉。此外，陳曾在松山機場以右手繞過女教授左側搭她右肩，並將頭貼近女教授左耳說話，女方也有輕推陳後腰的舉動，認為兩人關係匪淺，是「熱戀中的情侶」，明顯逾越社交分際。