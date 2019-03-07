偏遠居民有福了 屏地院訴訟程序視訊諮詢4月上線
屏東縣民如有訴訟程序疑慮，未來不必再奔波到法院！屏東地方法院建置「訴訟程序視訊諮詢服務」，第一階段於4月份共11鄉鎮市將同步上線，將增加偏鄉居民便利性，過去恆春居民有訴訟程序疑慮得奔波百公里至屏東市，未來只要就近在居住地內，就能視訊和法院人員面對面詢問。
今年全國共有5縣市參與司法院視訊訴訟程序諮詢服務試辦，屏東地方法院為南臺灣唯一，更提早在4月率先進行。第一階段屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、里港鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋山鄉等11鄉鎮市於4月同步上線，民眾未來有訴訟程序諮詢需求，可就近在鄉鎮市公所或調解委員會等進行視訊諮詢。
屏東地方法院院長吳進寶表示，先前到新北地院了解視訊服務諮詢過程和操作方式，認為能對偏鄉居民與長者帶來便利性，原本要在9月份建置，但經訪視各鄉鎮市後，11鄉鎮市表達參與意願，所以提早在4月上線，除複製新北經驗外，也能在試辦過程中邊做邊修正。三地門鄉長車牧勒薩以說，視訊諮詢可減少部落居民路程勞費，將會與屏東地院聯繫建置，另外，長治鄉長古佳川也表示將為居民爭取。
屏東地院「訴訟程序視訊諮詢服務」試辦初期將有2組書記官，擔任第一線服務人員，為避免網路塞車，也會啟用預約及掛號系統，吳進寶說，透過視訊面對面，可以彌補過去傳統電話諮詢，無法對個資或確認當事人等問題，未來服務人員開啟視訊，亦可同步查詢訊問人是否為案件當事人。
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