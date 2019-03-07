婦聯會附隨組織案 合議庭裁定停止審理聲請釋憲

2019-03-07 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一年前遭黨產會認定為國民黨附隨組織，婦聯會在今天提出釋憲申請。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織，向台北高等行政法院提告撤銷，法院去年首度裁定在司法院大法官會議針對黨產條例爭議條文做出解釋之前，停止審理。案經抗告，最高行政法院認為原審未有違憲之確信，廢棄原裁定。北高行認為黨產條例部分條文違憲，日前聲請釋憲並裁定本件於司法院大法官就本案聲請解釋憲法案，作成解釋公布前，停止訴訟程序。

這是繼國民黨中投、欣裕台黨產行政訴訟後，北高行再度停止黨產案訴訟的審理並聲請釋憲。黨產會表示，對此裁定不提抗告。

合議庭指出，本案有先決問題並經合議庭確信黨產條例第2條、第3條、第4條第2款後段、第6條第1項、第14條、第5條第1項、第9條第1項、第9條第5項、第27條第1項的法律違憲（違反憲法第1條、第2條、第7條、第15條、第23條），且顯然於該案件的裁判結果有影響；而提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由，聲請解釋憲法。

合議庭認為，政黨存續保障，應屬憲法保留。政黨政治是憲法第1條、第2條所揭示民主憲政國家重要內涵，對於政黨存續的保障，應屬憲法保留；關於政黨財產的移轉、禁止等事項，乃重大影響政黨存續，由僅具法律位階的黨產條例予以規範，顯然違反憲法保留；以及黨產會經由聽證程序，作成處分禁止、移轉政黨及附隨組織的財產，侵犯司法權，違反權力分立及正當法律程序等等，都是本案審理的先決問題。

合議庭表示，這些先決問題顯然於該案件裁判結果有影響；而提出客觀上形成確信法律為違憲的具體理由，聲請解釋憲法。爰參司法院釋字第371號解釋之意旨（法官於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，自應許其先行聲請解釋憲法，以求解決。是遇有前述情形，各級法院得以之為先決問題裁定停止訴訟程序，並提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由，聲請司法院大法官解釋），而依行政訴訟法第178條之1之規定，裁定於司法院大法官就本案之聲請解釋憲法案作成解釋公布前，停止本件訴訟程序。