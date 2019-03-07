向電玩業者收賄2300萬 「最貪女檢」陳玉珍今報到發監

2019-03-07 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「最貪女檢」陳玉珍，涉嫌向電玩業者施永華收賄2300萬，包庇非法賭博電玩店，法院一、二審依違背職務收賄罪判她12年徒刑，最高法院上月駁回上訴，全案定讞。台北地檢傳喚她本月8日發監執行，她也是史上首位貪汙入監的女檢。消息曝光後，疑似躲避媒體拍攝，陳玉珍今天下午4點許已主動提早向北檢執行科報到發監。

陳玉珍曾是李登輝總統任內的全國司法改革會議成員，也曾任高檢署重案公訴檢察官，在法庭上舌戰國際鑑識專家李昌鈺博士等人，名噪一時。

陳玉珍曾任宜蘭、新北地檢署、高檢署檢察官，和郭學廉同為司法官廿五期同學。1996年陳認識賭博電玩業者施永華，施男為尋求陳包庇電玩店，1999年12月至2006年6月，按月收賄25萬元，陳利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，濫權不起訴護航。

特偵組接獲檢舉偵辦起訴，陳玉珍被起訴後，堅稱自己沒有收賄，曾行使「緘默權」；郭學廉則辯稱帳戶中的錢和收賄無關。最高法院駁回兩人上訴。

台北地院審酌陳玉珍認罪，繳還犯罪所得，判她12年徒刑，郭學廉依洗錢罪被判刑6個月，業者施永華因自首獲免刑。陳女、郭男和檢方上訴二、三審，但都維持原判。

高院審理時，陳玉珍多次以生病為由，請假未出庭。法院判決曾批她不知廉潔自持，以及民眾對檢察官執法清廉的期待，出賣國家檢察權的核心價值。