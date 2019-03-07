爆料陳亭妃操弄選情挨告 檢查無此發言獲不起訴

2019-03-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台南市長黃偉哲前國會主任曾碧珠遭指控詐欺台商葉啟中三千萬元，因而在去年3月初赴台北地檢署反提告葉涉詐欺，並質疑立委陳亭妃在幕後運作，藉以操弄選情，要她出面說清楚。陳亭妃不滿曾女發言，控告妨害名譽。曾女否認發言，檢方傳喚撰寫當天按鈴控告新聞的記者，查無曾女說過的證據，今依罪證不足，不起訴。

曾碧珠去年3月5日在北檢按鈴控告葉啟中詐欺，指葉利用鏡周刊及其他途徑一再編造謊言，誣指她收受三千萬元公關費，但其實是葉欠錢屢催不還，而且此事完全與黃偉哲無關，葉啟中利用選舉期間特定候選人的選戰需求，與其相互利用，惡意抹黑。

檢方調查，有媒體報導指出，曾碧珠說周刊報導「陳亭妃陣營中的輔選大將郭信良透露，自己握有黃偉哲辦公室主任收受3000萬的證據，希望黃偉哲出面講清楚。」

對此，曾碧珠出示證據，向法院提告，指葉啟中的一切說法皆為烏有指控，自己才是被害人，更抨擊陳亭妃陣營藉此操弄選情，呼籲有心人停止散佈黑函，否則必進一步採取法律行動。

陳亭妃看見曾碧珠提告的相關報導後，認為其發言已造成她名譽受損，提告誹謗。檢方傳喚曾女，她否認當天有講過影射陳亭妃是幕後黑手的言論；檢方另傳喚撰稿記者作證，但記者證稱忘記當時報導是參考哪些媒體後產出，也提不出錄音檔佐證曾女的發言，因此認定無法證明曾女曾經講過那些話，今依罪證不足，將曾女不起訴。