見女網友驚為天人 興沖沖載她買遊戲點數沒想到被騙

2019-03-07 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



長相甜美的卓女在臉書社群網站認識呂男 ，兩人相約在公園，卓女表示要找朋友，他好心載她，卓女佯稱手機沒電向他借手機使用，沒想到她一去不回，還以手機購買遊戲點數，並使用SMS簡訊加強服務，經被害人報警查獲，台中地院今天依詐欺罪將她判刑6月。

判決書指出，27歲的卓女於106年4月初，透過臉書社群網站，以暱稱「伊顆顆」帳號結識呂男，雙方並成為朋友。同年4月9日晚間，雙方約在桃園市區內公園見面。

卓女對呂男稱其欲前往新北市鶯歌區找朋友，呂乃騎乘機車搭載卓女至新北市鶯歌區鶯歌火車站附近之全家便利商店。卓女在該處對呂佯稱其持用之手機沒電，欲向呂借用手機以利其至鶯歌火車站找友人，10分鐘後就會返回。

呂男不疑有她，而陷於錯誤，乃將其手機交付卓女。然卓未依約定時間返回，迄於同日深夜，呂久候未見卓，便以申設在「全家便利超商」外之公用電話，撥打其門號詢問卓究竟，卓乃推託要求呂再等候半小時，然自此之後卓即未再接聽電話，且避不見面，呂始知受騙。