劇烈搖晃害死７月娃 非法保母：沒生過小孩不懂方法

2019-03-07 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



印尼籍的逃逸移工「莎莉」受同鄉託付照顧７個月大的男嬰，卻因為不耐哭鬧，就抱著男嬰猛力搖晃，害對方腦部嚴重受創死亡，今天被新北地檢署依傷害致死罪起訴。

事情發生在去年12月，男嬰的父母也是移工，2日將男嬰託給「莎莉」照顧，未料9日再見小孩時，人已經奄奄一息，送醫急救仍不治。醫院診斷出男嬰腦部多處血塊、雙腿內側和前後頸也有嚴重掐傷瘀青，疑似受虐，通報社會局和警方後，才使全案曝光。

「莎莉」承認男嬰常晚上哭鬧害她無法入睡，但否認施虐，辯稱男嬰是自己跌倒陷入昏迷，她9日凌晨發現異狀，曾以猛烈搖晃身體、掐臉頰和捏大腿方式試圖喚醒，才會造成傷勢；案發後，「莎莉」因為涉犯重罪，且是逃逸外勞，犯後有躲避警方追氣、刪除與男嬰母親對話紀錄等情，檢方向法院聲請羈押獲准。

「莎莉」只認業務過失傷害致死，但檢方調查男嬰只會坐跟爬行，若是自行跌倒撞到硬物，不可能造成創傷性的腦損傷，再加上鄰居曾目睹「莎莉」對男嬰哭鬧沒有耐心，會出言辱罵和大力搖晃男嬰，且前後共有2次，最後未採信其說法。