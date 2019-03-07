劇烈搖晃害死７月娃 非法保母：沒生過小孩不懂方法
印尼籍的逃逸移工「莎莉」受同鄉託付照顧７個月大的男嬰，卻因為不耐哭鬧，就抱著男嬰猛力搖晃，害對方腦部嚴重受創死亡，今天被新北地檢署依傷害致死罪起訴。
事情發生在去年12月，男嬰的父母也是移工，2日將男嬰託給「莎莉」照顧，未料9日再見小孩時，人已經奄奄一息，送醫急救仍不治。醫院診斷出男嬰腦部多處血塊、雙腿內側和前後頸也有嚴重掐傷瘀青，疑似受虐，通報社會局和警方後，才使全案曝光。
「莎莉」承認男嬰常晚上哭鬧害她無法入睡，但否認施虐，辯稱男嬰是自己跌倒陷入昏迷，她9日凌晨發現異狀，曾以猛烈搖晃身體、掐臉頰和捏大腿方式試圖喚醒，才會造成傷勢；案發後，「莎莉」因為涉犯重罪，且是逃逸外勞，犯後有躲避警方追氣、刪除與男嬰母親對話紀錄等情，檢方向法院聲請羈押獲准。
「莎莉」只認業務過失傷害致死，但檢方調查男嬰只會坐跟爬行，若是自行跌倒撞到硬物，不可能造成創傷性的腦損傷，再加上鄰居曾目睹「莎莉」對男嬰哭鬧沒有耐心，會出言辱罵和大力搖晃男嬰，且前後共有2次，最後未採信其說法。
檢方認為，「莎莉」雖無置男嬰致死的主觀故意，但客觀上能預見幼兒頭部尚未發育完全，若遭外力加速搖晃可能造成傷害並導致死亡的結果，有應注意而未注意的情形，最後依成年人故意對兒童犯傷害致死罪起訴。
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