男子無保釋放又殺人未遂 里民指證聲押裁准

2019-03-07 17:03 中央社 高雄7日電



陳姓男子曾涉及持刀恐嚇取財及傷害等多起案件，里民視為地方惡霸，他再涉恐嚇取財送辦遭無保釋放，又隨即涉嫌殺人未遂案，里民人心惶惶連署指證，檢方今天聲押獲法院裁准。

高雄市警察局鳳山分局調查，陳男曾涉及傷害和恐嚇取財等案件，經常惡言惡語勒索財物，地方里民敢怒不敢言，致使陳男輕而易舉得逞，食髓知味，一旦有不從就持刀相向，民眾人心惶惶。

警方表示，陳男5日又犯下2起竊案，另闖入一處檳榔攤恐嚇要殺死對方，被依恐嚇、竊盜等罪嫌送辦，6日經檢方限制住居，無保釋放。

不料，陳男送辦後因陳報有一處固定住所及有辯護律師，高雄地檢署令限制住居及無保釋放，陳男於返回鳳山區後，又持刀到一家便當店恐嚇女店員及搶吃顧客便當，再到一家釣蝦場持刀追殺廚師及顧客。

鳳山警分局表示，文山派出所昨天獲報轄區這家釣蝦場內發生糾紛，有人持刀追殺民眾，立即出動快速打擊部隊前往處理，發現是轄區的頭痛人物陳男持刀追殺他人，使用辣椒水壓制奪下菜刀後帶回偵辦。

由於里民視陳男為地方惡霸，要求應羈押，警方逐一查訪里民蒐證，找尋被害人勇於出面指證，將陳男依殺人未遂、竊盜、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

員警表示，里民對陳男深惡痛絕，避之唯恐不及，警方逐一查訪蒐證，不放棄任何事證，有人要求不要等出了人命才要補救，並要求收押陳男。

高雄地檢署今天訊後向高雄地方法院聲請羈押陳男，法院召開羈押庭於下午3時許裁准。