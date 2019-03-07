嘉義市議員燒炭身亡 當選無效之訴待合議

2019-03-07 16:56 中央社 嘉義市7日電



嘉義市議員廖天隆今年2月間燒炭自殺身亡，檢方提當選無效之訴是否該繼續進行？今天在嘉義地方法院引發檢辯攻防，審判長柯月美最後裁示，待合議庭討論後再做裁定。

5連霸的嘉義市議員廖天隆，被檢方指控在競選期間現金買票，嘉義地方法院今年1月間開庭審理時，廖天隆坦承犯行，希望法官緩刑給予自新機會；但2月17日晚間廖天隆被發現倒臥市議會議員研究室內，地上有木炭燒過的痕跡。

由於當事人已死亡，廖天隆涉嫌違反選罷法的刑事部分，嘉義地院已依刑事訴訟法第303條「被告死亡或為被告之法人已不存續者，應諭知不受理之判決」而駁回。

至於嘉義地檢署所提當選無效的民事訴訟，今天在嘉義地方法院進行準備程序庭。廖天隆的委任律師江振源表示，當事人已死亡，無訴訟能力，要求法院駁回當選無效之訴。

不過，嘉義地檢署公訴檢察官認為，當選無效訴訟結果，關係到其餘落選人權益，因此請法院繼續審理。最後，審判長柯月美當庭裁示，待合議庭討論後再另行裁定。

對此，嘉義市選舉委員會表示，若訴訟繼續進行，依選舉罷免法規定，因賄選而判決當選無效定讞，缺額將由落選人依得票數之高低順序遞補，也就是由西區「落選頭」陳幸枝遞補。

選委會指出，若法院裁定終止訴訟，依地方制度法，由於未達總名額3/10以上的缺額，或同一選舉區1/2以上的缺額，因此將不補選也不遞補。

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