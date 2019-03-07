新黨案偵結前就爆料 周玉蔻：我有權威消息來源

2019-03-07 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



資深媒體人周玉蔻2017年12月21日在政論節目指新黨發言人王炳忠為大陸發展組織，指王的父親王進步帳戶匯進500萬元的款項，事後被自訴誹謗。台北地院今天開庭，周玉蔻提LINE的對話擷圖強調爆料有消息來源，另嗆王炳忠涉及嚴重的叛國罪。

檢調查辦新黨違反國安法案，在2017年12月19日發動搜索，王炳忠提告周玉蔻所評論的內容，是在搜索後的2017年12月21日，而新黨案偵結起訴的時間點，在2018年6月13日；換句話說，周玉蔻在新黨案於偵查中即發表案情，且周玉蔻確信為真實。

王炳忠說，周玉蔻指他父親帳戶匯進500萬元，是前年12月21日就在電視上發言，擷圖對話內容卻是在次日，「周玉蔻前一天在電視節目上陳述的內容，是根據什麼做這樣嚴厲的指控？」；周是媒體人，卻透過政論節目不實傳播，許多消息甚至來源在哪裡都不知道。

周玉蔻說，她所評論的事，後來在王氏父子的起訴書中都有提到，絕非空穴來風；她的消息來源是2位電視節目製作人，會提供LINE的對話擷圖，就是一個非常嚴謹的查證過程，「如果沒有權威消息來源，怎麼會知道這麼多？」。

周玉蔻還說，她的消息來源是由A證實，消息發表前是和A用電話對話，後來因為做節目要精準查證，才用LINE再次對話；周說，她經過嚴謹的查證卻被自訴，到了匪夷所思的地步，「可不可以請起訴檢察官來作證啊？」，希望法官判她無罪。

今天庭訊開庭不到20分鐘結束，法官庭畢，諭知4月25日下午進行言詞辯論庭。