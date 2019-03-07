玩LOL落敗怒罵隊友「妓女姐」 檢：不構成加重誹謗

2019-03-07 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台北市李姓男子沈迷「英雄聯盟」線上遊戲，素日以「南港更生堂」名號闖蕩遊戲界，去年11月12日晚間與玩家「蘋蘋兒」等人組隊，沒想到隊伍落敗，執著勝負的李男氣不過，怒罵隊友「妓女姐」、「跟妳媽靠身體一樣」，蘋蘋兒在聊天室中看到，自覺被侮辱，提告加重誹謗。案經基隆地檢署指出，單憑網路遊戲帳號，難與告訴人真實世界年籍相連結，加重誹謗罪嫌不足，不起訴。

隊伍戰敗後，李男氣得在群組遊戲聊天室中大罵「小垃圾」、「跟妳媽靠身體一樣」、「妓女姐」等語，群組內成員君可見得，其中，暱稱「蘋蘋兒」的簡姓玩家看了之後心有不快，自認被辱罵，憤而提告。

李男到案坦承與隊友發生衝突，也曾撰寫該些辱罵文字，但堅決否認妨害名譽犯行。李男辯稱，該局遊戲中，兩方陣營共有10名玩家，由於時間久遠，他也無法確定是否是針對「蘋蘋兒」開罵。