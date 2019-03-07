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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新北市前副市長許志堅在寶興開發公司所提的新店廣明都更案中，收受500萬元賄款、3只名表、2塊金條，不法所得615萬元。最高法院今天依貪汙罪判10年徒刑，褫奪公權5年定讞，已通知檢方啟動防逃機制；另他犯業務登載不實罪，則判4月徒刑定讞，得易科罰金。

除了許志堅外，他兒子許士耘、胞兄許志遠，今天也被依業務登載不實罪，判3月徒刑定讞，得易科罰金。而交付賄賂的弘盛開發公司實際負責人周麗惠，因一審依協商程序為協商判決，獲緩刑，並未上訴三審。

另外，沒收程序參與人、許志堅父親許昭英拿到的114萬元得交出來，他女兒獲取的香奈兒、蕭邦表也遭沒收確定。

判決指出，寶興公司2008年向新北市政府提送新店廣明都更申請案，但至2011年4月仍停滯在辦理公聽會階段，遲遲無法繼續進行。寶興公司股東則委託弘盛開發公司實際負責人周麗惠幫忙，向許志堅求助。

未料，許志堅2011年4月主動向周麗惠開口要錢，要求隔月開始，每月支付11萬元，預計為期5年，周之後便以薪資名義，從公司每月支付各4萬元給許士耘、許志遠，另給許志堅3萬元，許志堅則把3萬元送給父親當孝親費。

周麗惠還以賀壽名義致贈21萬元蕭邦表給許志堅，買19萬元蕭邦表、18萬元香奈兒表給許的女兒許儀彬當結婚禮物，另送價值47萬元的2塊金條給許志堅。許志堅2013年7月底批示核可新店廣明督更案計畫，同年隔月發布實施。

台北地院一審判許10年徒刑，高等法院二審判許志堅貪汙治罪條例判10年徒刑，褫奪公權5年，至於原違反商業會計法部分，改依業務登載不實罪，判4月，得易科罰金。

許志堅等人不服上訴，最高法院認為，周麗惠假借生日禮物、結婚禮物名義，交給許志堅賄賂，而許志堅辯稱兩家情誼深厚，只是交換禮物而已，不足採信；原判決已就事實面說明清楚，許等人上訴無關法律面，於法不合。另外，許志堅犯偽造文書部分，依刑事訴訟法規定不得上訴第三審，故予以駁回。

許志堅。本報資料照片
許志堅。本報資料照片
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許志堅（左）、兒子許士耘（右）。本報資料照片
許志堅（左）、兒子許士耘（右）。本報資料照片
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許志堅。本報資料照片
許志堅。本報資料照片
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