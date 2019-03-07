親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

影／愈關愈大尾？ 惡霸恐嚇竊盜還作勢揮刀砍人遭收押

2019-03-07 15:25聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山區陳姓男子是地方上頭痛人物，未料3、4個月前出獄後，竟變本加厲，經常口出惡言，向人勒索財務，還持刀恐嚇居民。本月5日陳接連偷了安全帽，還恐嚇檳榔攤女店員，警方依竊盜、恐嚇罪移送，檢方裁定限制住居，無保請回，陳6日竟再犯，持刀追殺店員顧客，警詢後依殺人未遂、竊盜罪移送檢方偵辦，檢方今向法院聲押獲准。

當地鎮北里長趙志成說，陳是地方頭痛人物，為此他還號召居民發起連署，希望能將法院能將他收押，或是強制治療等，有上百名居民連署。

鳳山警分局調查，陳姓男子（52歲），經常惡言惡語勒索財物，若對方不從，就持刀相向，這幾個月來是派出所常客，也是地方頭痛人物。本月5日下午1點多，陳騎單車到鳳山區文龍路檳榔攤，向王姓女店員（58歲）買啤酒，王女見陳一拿起啤酒就要喝，勸他「店裡不能喝酒，請離開！」卻被陳嗆「瘋女人！」、「開車撞死妳！」、「找刀來殺妳！」

陳當天恐嚇王女之後，下午2點多又騎單車到文龍東路，偷竊吳姓女店員（64歲）放在自助餐店洗手台安全帽，價值550元，下午4點在北辰街偷竊趙姓男子（83歲）放在機車置物籃鴨舌帽，警方獲報後逮捕陳到案，遭恐嚇的王女獲悉陳被逮，趕到派出所對陳提出恐嚇告訴，警詢後將陳依竊盜、恐嚇罪送辦，王被檢方裁定限制住居、無保請回。

陳移送後又被放回來，陳竟故態復萌，6日中午時先到超商偷機車置物箱保溫瓶，下午1點多，到釣蝦場，宣稱遭仇家追殺為由，向陳姓店員（60歲）借用電話，遭拒絕後竟闖進釣蝦場廚房，拿菜刀追殺正在聊天的陳姓店員與李姓客人（50歲），陳、李嚇得逃往附近超商求救。

警方獲報後，趕往現場，朝持刀在馬路揮舞陳噴灑辣椒水，以強制力將他壓制後奪下菜刀，並在陳男身上查獲遭竊的保溫瓶，陳男否認偷竊，辯稱「是我撿到的」，警方詢問後，將陳依殺人未遂、竊盜罪移送法辦，檢察官向法官聲請羈押獲准。

陳進入釣蝦場的廚房後拿取菜刀，揮砍店內員工與客人，發生追逐。記者劉星君／翻攝
陳進入釣蝦場的廚房後拿取菜刀，揮砍店內員工與客人，發生追逐。記者劉星君／翻攝
分享
雙方發生追逐，警方將陳制伏。記者劉星君／翻攝
雙方發生追逐，警方將陳制伏。記者劉星君／翻攝
分享
陳持菜刀在馬路。圖／鎮北里長提供
陳持菜刀在馬路。圖／鎮北里長提供
分享
當地鎮北里長趙志成發起連署。記者劉星君／翻攝
當地鎮北里長趙志成發起連署。記者劉星君／翻攝
分享
警方獲報趕到現場，陳（穿黑衣者）持菜刀趕緊離開現場。記者劉星君／翻攝
警方獲報趕到現場，陳（穿黑衣者）持菜刀趕緊離開現場。記者劉星君／翻攝
分享
陳進入釣蝦場的廚房拿菜刀在馬路上揮舞。記者劉星君／翻攝
陳進入釣蝦場的廚房拿菜刀在馬路上揮舞。記者劉星君／翻攝
分享

恐嚇竊盜偷竊
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲：判決書一周才公布很怪

2019-03-07 14:48

逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

新北前副市長許志堅收賄6百餘萬 判10年徒刑定讞得關

2019-03-07 15:29

即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23

高雄國三女學生3樓教室墜樓 雙腿骨折

2019-03-07 13:03

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

辱警「奴才」男不起訴又被告 要求請乩童當通譯

2019-03-07 12:22

詐團機手與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 12:22

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

颱風愛車被路樹壓毀求國賠 法官：不可抗力免賠

2019-03-07 12:08

嘉市議員廖天隆已故 當選無效訴訟與否成攻防

2019-03-07 12:05

不滿「被假扮」 郭新政控告林麗君不起訴處分

2019-03-07 12:01

「喵喵啤酒」害妙齡女發狂暴斃 高院重判調毒男

2019-03-07 11:52

影／宜蘭出現磁鐵盜 專吸夾娃娃機

2019-03-07 11:51

阿瘦被《職人雜誌》告抄襲字體 逾告訴期獲不起訴

2019-03-07 11:46

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

侯漢廷被限制出境 繳10萬可與柯文哲去美國

2019-03-07 11:29

身心障礙男徒步16公里找姑姑 警協尋返家

2019-03-07 11:21

陪同柯文哲訪美 北院准侯漢廷具保出境

2019-03-07 11:13

鈕承澤涉性侵仍裁定限境 法官：他資力雄厚

2019-03-07 11:00

「真情告白」 台東東成技訓所影像連結傳愛

2019-03-07 10:59

SBL籃板狂人周伯勳 被控性侵再度不起訴

2019-03-07 10:57

醉酒路人遭撞 暴怒毆打計程車司機

2019-03-07 10:56

她持刀校門刺女高中生 雙胞胎姐雙手握刀刃救妹

2019-03-07 10:55

妻揭亡夫勞保薪資低報 保全公司判賠

2019-03-07 01:25

向聚眾鬥毆宣戰 蘇揆指示修法加重刑責

2019-03-07 01:08

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

SOGO百貨掏空案 章家3父子判刑確定

2019-03-07 01:02

陳佩琪：將勸柯以訟止謗 才有市長高度

2019-03-07 00:57

勞保薪資以多報少 員工過世老闆埋單

2019-03-06 23:37

救貓狗無端被惡搞「她是法盲」 網友拘役50日

2019-03-06 21:48

空服員工會告華航敗訴 法院：禁搭便車條款違法無效

2019-03-06 21:12

綠營議員涉貪還想到大陸參訪 最高法院今裁定不准

2019-03-06 18:43

競選照被做成同志遊行對照圖 時力成員告網友不起訴

2019-03-06 18:26

苦茶油遭詐團植照片打2折銷售 花蓮崙山部落報警澄清

2019-03-06 17:55

與美女名醫不倫吸金被押 光電董座罵：法院是法官開的

2019-03-06 17:25

向電玩業者收賄2300萬 「最貪女檢」陳玉珍本周入獄

2019-03-06 17:19

「兩蔣日記」變機密文件？ 所有權官司法院不公開審理

2019-03-06 17:03
看更多

熱門文章

拳頭硬了！酒駕前科男再開賓士車酒後肇事 2女重傷

2019-03-06 23:07

屁股vs.車頭 8百萬賓士車保險桿掉落百萬福斯車頭全毀

2019-03-06 18:30

名嘴告不怕？ 法官勸和吐真心話：別凌虐司法

2019-03-07 10:00

嘉義新增移動式測速照相 新港及民雄這2線道路別超速

2019-03-07 08:58

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

2019-03-06 21:29

妻子遺體進電梯故障 他說了三句話後竟秒變正常

2019-03-07 13:54

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

協議分手第3天她遭性侵 法官審理時他凍未條又再犯

2019-03-06 22:33

彈藥庫洽公騎機車自摔 19歲士兵捲入貨車底身亡

2019-03-06 20:12

貨櫃車煞車失靈連撞5車 基隆台62甲交通大打結

2019-03-07 12:41

清槍未依規定誤擊子彈 高雄警再添1起幸無人受傷

2019-03-06 17:21

慘！明池千年神木群被開膛破肚 警逮3名山老鼠

2019-03-07 09:15

女友遭公車撞死 謝政鵬批：人命比撞殘了還低賤？

2019-03-07 09:55

女師無影腳踢小四童屁股、罰站遭解職 補習班道歉

2019-03-06 16:52

與美女名醫不倫吸金被押 光電董座罵：法院是法官開的

2019-03-06 17:25

綠營議員涉貪還想到大陸參訪 最高法院今裁定不准

2019-03-06 18:43

酒駕拒捕輾警引公憤 兒道歉求刪文被拒「自己承擔」

2019-03-06 22:27

漆彈場暗藏賭場 4男女賭客逃竄受傷送醫

2019-03-07 00:10

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

UberEats外送叫錯地點 她把鹹酥雞直接送司機獲網友稱讚

2019-03-06 18:25

勞保薪資以多報少 員工過世老闆埋單

2019-03-06 23:37

影╱桃園頭部槍擊案 竹聯幫長堂成員涉案

2019-03-07 11:13

月亮歌后李珮菁服藥輕生 稱癱瘓40年不想活了

2019-03-06 17:42

「我上半身被他摸完了」 女生初吻被奪告色狼

2019-03-07 12:04

競選照被做成同志遊行對照圖 時力成員告網友不起訴

2019-03-06 18:26

武打女星楊麗菁與前男友互告 和解撤告不起訴

2019-03-06 11:02

空服員工會告華航敗訴 法院：禁搭便車條款違法無效

2019-03-06 21:12

闖公車總站狂揍司機 2嫌曾涉酒店妹白嫖擄人斷指案

2019-03-06 20:44

豐原醫院院慶醫師合照 竟成國外壯陽藥代言照片

2019-03-07 10:59

台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06

撞死「物理奇才」被告胡家瑞 在法院欲毆打記者　

2019-03-06 17:19

查賄情資行動前外流 竟是派出所警員洩密

2019-03-06 19:40

愛妻罹癌夫走險網路買毒 鰜鰈深情感動法官判緩刑

2019-03-07 11:39

化工廠清洗反應槽中毒3人昏迷 弟救兄也遭殃

2019-03-06 18:23

「兩蔣日記」變機密文件？ 所有權官司法院不公開審理

2019-03-06 17:03

台東竊賊偷雞又偷吃滷味 警全力追緝

2019-03-07 11:06

分手就燒她家… 恐怖情人 11年後又放火

2019-03-07 01:14

影╱休旅車國3疑撞護欄側翻 司機死亡2陸女輕傷

2019-03-07 09:57

妻揭亡夫勞保薪資低報 保全公司判賠

2019-03-07 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top