影／愈關愈大尾？ 惡霸恐嚇竊盜還作勢揮刀砍人遭收押

2019-03-07 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區陳姓男子是地方上頭痛人物，未料3、4個月前出獄後，竟變本加厲，經常口出惡言，向人勒索財務，還持刀恐嚇居民。本月5日陳接連偷了安全帽，還恐嚇檳榔攤女店員，警方依竊盜、恐嚇罪移送，檢方裁定限制住居，無保請回，陳6日竟再犯，持刀追殺店員顧客，警詢後依殺人未遂、竊盜罪移送檢方偵辦，檢方今向法院聲押獲准。

當地鎮北里長趙志成說，陳是地方頭痛人物，為此他還號召居民發起連署，希望能將法院能將他收押，或是強制治療等，有上百名居民連署。

鳳山警分局調查，陳姓男子（52歲），經常惡言惡語勒索財物，若對方不從，就持刀相向，這幾個月來是派出所常客，也是地方頭痛人物。本月5日下午1點多，陳騎單車到鳳山區文龍路檳榔攤，向王姓女店員（58歲）買啤酒，王女見陳一拿起啤酒就要喝，勸他「店裡不能喝酒，請離開！」卻被陳嗆「瘋女人！」、「開車撞死妳！」、「找刀來殺妳！」

陳當天恐嚇王女之後，下午2點多又騎單車到文龍東路，偷竊吳姓女店員（64歲）放在自助餐店洗手台安全帽，價值550元，下午4點在北辰街偷竊趙姓男子（83歲）放在機車置物籃鴨舌帽，警方獲報後逮捕陳到案，遭恐嚇的王女獲悉陳被逮，趕到派出所對陳提出恐嚇告訴，警詢後將陳依竊盜、恐嚇罪送辦，王被檢方裁定限制住居、無保請回。

陳移送後又被放回來，陳竟故態復萌，6日中午時先到超商偷機車置物箱保溫瓶，下午1點多，到釣蝦場，宣稱遭仇家追殺為由，向陳姓店員（60歲）借用電話，遭拒絕後竟闖進釣蝦場廚房，拿菜刀追殺正在聊天的陳姓店員與李姓客人（50歲），陳、李嚇得逃往附近超商求救。