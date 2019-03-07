即時短評╱聚眾鬥毆局長下台？這甚麼荒謬邏輯

2019-03-07 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



街頭聚眾鬥毆頻傳，媒體報導行政院長蘇貞昌昨天在治安會報中嚴厲指示，特種店門口不能有鬥毆，否則警察局長下台，聽了令人毛骨聳然；聚眾鬥毆多半是偶發性行為，除非牽涉槍、毒、人命，現行法令罪責輕；民眾不尊重警察公權力更是政治、司法長期漠視的結果，警察已經疲於奔命了，執政者不思根本解決，反要警察局長下台負責，這是什麼邏輯。

一個國家治安會惡化原因非常複雜，景氣消條是經濟問題，暴戾、不守法、嗆警是教育問題，法律縱放是司法問題，黑道、槍、毒和破不了案等才是警察問題；什麼都要警察負責，那是極權國家才有的思維。

台灣社會民主自由，警察無權管民眾何時上特種店消費喝酒，也不可能知道誰會打架，平時只能臨檢做做樣子，一但有人喝茫了鬧事起糾紛，才立刻趕往排解，人數多了當街聚眾鬥毆，快打部隊就要出動排除，有時忙一整晚還得挨告，這樣的警察，還不夠辛苦？

而現行法律，單純鬥毆除互控傷害，最多社會秩序維護法論處，有時罵警察還無罪，對當事人不痛不癢；公權力淪落至此，和政客動不動批評警察執法過當、侵犯人權，更脫不了干係。

拚治安不是靠嘴皮，更不是什麼都推給警察，街頭鬥毆若警察無作為造成事態擴大，就有責任，但該做的都做了，不該承擔的仍要警察扛，就不是個負責任的政府。

蘇貞昌如今貴為行政院長，拚治安理應責令內政部長負責，再授權警政署長依專業和指揮體系去執行，不要隨便一句「警察局長下台」，那會讓全國警察心涼！除非認為警察局長應該派警察大軍站崗，只要眼不見為淨，累死基層也無所謂。

台灣警察夠累了，也奉勸一生從警的警察首長，秉持風骨，憑良心、依職責做事，不要為了官位再踐踏基層；真的盡力了，下台又何妨，這樣的政府，不做也罷！