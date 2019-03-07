收賄615萬 前新北副市長許志堅判刑10年定讞

2019-03-07 16:54 中央社 台北7日電



前新北市副市長許志堅。聯合報資料照片 分享 facebook 前新北市副市長許志堅涉嫌收受615萬元賄賂，協助業者推動都更案。高院依不違背職務收受賄賂罪，判處許志堅10年徒刑，褫奪公權5年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院已通知檢方針對許志堅啟動防逃機制。

許志堅被控自民國100年4月至103年6月29日擔任新北市副市長、新北市都更委員會主任委員期間，藉新店廣明都更案，收受業者周麗惠現金509萬元、香奈兒錶1只、蕭邦錶2只、金條2條等賄賂，合計約新台幣615萬6350元。

許志堅收賄手法包括安排兒子許士耘、胞兄許志遠到周麗惠掌握的公司坐領每月4萬元乾薪，另每月收受周女3萬元現金，並轉交給父親作為孝親費用，又藉由生日、女兒結婚機會收受名錶、金條等。

一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判處許志堅10年有期徒刑。

許志堅上訴第三審仍否認收賄，最高法院認為，本案已有諸多證據在卷可稽，事證已明，上訴爭執事實面，非關法律面，於法不合，今天駁回上訴而定讞。

此外，許志堅安排兒子許士耘、胞兄許志遠坐領乾薪部分，許志堅二審被依行使業務登載不實罪判刑4月，許士耘、許志遠各被判處3月徒刑，均得易科罰金。最高法院今天一併駁回此部分上訴定讞。

許志堅收受的蕭邦錶、金條，以及給父親的孝親費用114萬元，與女兒的香奈兒錶、蕭邦錶，都被二審認定為犯罪所得，宣告沒收。許等3人對此不服提起上訴，也遭駁回確定。