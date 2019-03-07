逆轉！酒駕無罪因「不知酒精未退」 高分院撤銷改判3月

2019-03-07 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



有酒駕紀錄的吳姓男子去年3月涉酒駕落網，經台南地方法院簡易判刑3月。他和辯護律師上訴辯稱前一晚喝酒，睡醒後不知酒精未退，非故意酒駕，沒有犯意。台南地院二審認為，無法證明他認知自己酒精未退，因酒駕不罰過失犯，改判無罪。檢方不服上訴，台南高分院認吳累犯，今天改判3月徒刑。

檢警調查，住台南市的吳姓男子（44歲）3年前曾因酒駕判刑2月，去年3月14日上午10點騎機車出門，在官田區又遭警方查獲涉嫌酒駕，檢測酒精濃度達零點28毫克。他承認前一天晚上9點50分在家裡喝烈酒，檢方依公共危險罪嫌聲請簡易判決，去年4月經台南地院簡易判刑3月。

但吳及辯護律師上訴辯稱，酒測器可能存在誤差，應該扣除誤差值，且員警拒絕讓他重測，並不合理。他飲酒後睡了一晚，未認知到體內酒精還沒消退，非故意酒駕，沒有犯意。