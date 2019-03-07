台藝大教授誹謗女學生「劈腿」 義務勞務60小時

2019-03-07 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國立台灣藝術大學師資培育中心教授謝如山，前年4月散布某位女學生「同時交往兩位男友」訊息，以書面資料傳給校內多位教職員，女學生不甘名譽受損，向新北市警板橋分局報案。新北地檢署依散布文字誹謗罪起訴謝，新北地院處謝拘役20日，得易科罰金；謝上訴，高等法院駁回，但緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向指定的機關提供60小時義務勞務。

謝如山2017年4 月26日在台藝大散布記載有「○○○同時交往兩位男友，一位男友住台中，另一位男友住高雄。因當時有一位男友住在○○○家中，蔡老師(謝如山當時的女友，現任配偶)知道此事後，規勸○○○在兩性關係的處理要謹慎小心。提醒○○○是女孩，要學會保護自己，不要同時與兩位男性發生關係」等內容的書面資料給校內教職員，遭指名的女學生氣得報警。

新北地院審理時，謝如山坦承不諱，法官認為他未尊重別人名譽法益，行為可訾，念他犯後坦承錯誤，但沒與女學生和解或獲她原諒，處拘役20日，得易科罰金。

不過謝仍上訴。高院審理認為，謝如山因曾遭週刊爆料教學方式，他為了解釋而在書面資料一併論述女學生的事情，事後已認罪並當庭致歉，應無再犯之虞，予以緩刑，並付保護管束。為了讓謝「警惕在心」，高院認為有必要課予一定負擔，斟酌他的專長、專業學識，命他緩刑期間提供60小時義務勞務，讓他明瞭行為所造成的損害，並培養正確法治觀念。