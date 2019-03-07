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高雄國三女學生3樓教室墜樓 雙腿骨折

2019-03-07 13:03聯合報 記者劉星君╱即時報導

今天中午12點多時，高市某國三的女學生，趁同學們在教室吃營餐午餐時，驚傳從3樓教室陽台墜樓，2樓的同學看到以為「樓上有東西掉下來」跟老師通報後，老師一看才發現，學生墜樓，趕緊通報，警方、消防人員獲報後趕赴現場，女學生現場意識清楚，雙腿骨折，隨即送往醫院救治，無生命危險。

由於現場有學生目睹，學校將進行心理輔導，據了解，女學生昨請假，女學生疑似有憂鬱躁鬱傾向。警方將依程序通報社會局、警局少年隊。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

憂鬱骨折
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

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