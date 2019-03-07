辱警「奴才」男不起訴又被告 要求請乩童當通譯

2019-03-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



男子郭岱庭去年11月間在台北市北投區某飯店與職員爭執勞資糾紛，員警到場，郭辱罵警「你是奴才，是公僕」，被依侮辱公務員罪嫌送辦，士林地檢署處分不起訴，員警不滿提起自訴，但郭自稱是「神明代言人」，向法院提出要請乩童擔任「通譯」，但今天卻沒到庭，也未請假，法官諭知，下月9日上午11點半再度開庭。

不起訴書指出，郭姓男子當時態度不佳，員警提醒注意用詞，並要求出示證件，郭情緒激動說「你是奴才，是公僕」、「你一個奴才跟一個主子這樣說話」，拿證件時還大罵「靠夭」，但檢察官認為，郭稱「奴才」是強調處理員警公僕身分，內容尖酸刻薄、令人不快，但尚難認有侮辱公務員犯意。

不過基層認為打擊警方士氣，有人留言「用了七十多年警察兩字，已經由檢察官認證別名叫奴才」；還有人說，「如果說檢察官是奴才，不知道會不會也不起訴？」士林地檢署澄清，檢察官並沒贊同或認同被告對警察的評語，是綜合當時情境及前言後語，不足以構成犯罪。

不起訴處分後，引發與論反彈，內政部長徐國勇得知後也指出，「刑法第140條侮辱公務員罪」立法目的是要貫徹公權力之執行，只要民眾言語使公務員執法尊嚴受損，使「公僕」客觀上「處境難堪」，應該就可以成立犯罪。

他強調，身為內政部長相挺基層警察，檢察官既然認為郭男用語「粗俗無禮」，就表示已認為員警「尊嚴受損」，處分不起訴在「邏輯上是不通的」，予以不起訴，嚴重打擊警察士氣。