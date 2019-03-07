詐團機手與女友吵架回不了國 向日本警方求救

2019-03-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



以黃男為首的詐騙集團，在日本愛知縣西尾市、哥斯大黎加聖荷西市設詐騙機房，以「假檢警、真詐財」方式向大陸民眾詐財，經檢警查獲，詐騙金額達新台幣上億元，檢察官查扣黃男位在大里區價值3000多萬的透天厝，台中地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪起訴黃男等10人。

起訴書指出，綽號「阿鋒」、「隨風」的黃男（27歲），於105年起組成詐騙集團，擔任出資金主，並找來夏男召募台灣籍機手，前往國外透過網路電話對中國民眾詐財。

105年間，由黃男出資由不詳人出面承租日本某處設詐騙機房，夏男召募台灣籍機手，於105年10月23日至106年1月17日止，前往日本設詐騙機房，以「假檢警、真詐財」方式，向中國民眾詐財。

106年3月間，黃男的同夥在哥斯大黎加聖荷西市設立詐騙機房，也是由夏男召募台灣籍機手前往，至107年元月間，向中國多名民眾詐得新台幣上億元。

至107年5、6月間，黃男又出資在日本愛知縣西尾市設立詐騙機房，向大陸民眾曾男詐得人民幣1萬1300元、向郭男詐得人民幣11萬9000元，由地下匯兌業者轉匯回台。

台籍機手蔡男因與女友吵架，急著想返台，但他在西尾市的詐騙機房屬集體管理，行動受限制，與在日本的機房成員有所爭執，去年6月29日透過電子郵件求救，警方以為是人口販運，攻堅時因消息走漏人去樓空，但查出該處是詐騙機房，通知我治安單位。