「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹一名王姓竹科工程師，與林姓妻子新婚半年，他出軌搭上彭姓女業務員，不顧妻子早懷孕10周，與妻子為此大吵。法官審理，王男與彭女親密關係已超越一般朋友，嚴重破壞原告婚姻，不法侵害原告配偶權情節重大，因此，判彭女應賠元配40萬元。

林妻向法官說，3年前與丈夫結婚不到半年，丈夫因業務關係，與彭女接觸頻繁出軌，多次到旅館發生性關係，甚至拍成性愛影片留念，被她發現後，她悲痛萬分，懷孕10周的孩子也因她情緒不穩保不住流產。

彭姓女業務表示，她與王男在8年前就是情侶，可是，王男隱瞞劈腿還與林女交往，甚至同居，連婚訊她都被刻意隱滿，直到後來朋友告訴她，她才知道王男已婚。事後，王男利用她的感情，並以與妻子不合為由，一直糾纏不清，且王男是恐怖情人，會用生命相脅令她屈從、跟監影響她的生活等拙劣手段作為維繫關係的手段，她才會被迫交往。

彭女說，在林妻還未提告前，她早決定與王男斷絕關係，也拒絕與王再次發生性關係，同時把王的Line封鎖，王男才向妻子自白與彭女的關係，利用妻子提告並索賠，達到報復的目的。

法官調查，對於，林妻懷孕十周流產一事，並不足以作為破壞配偶權行為所致的證明，且去年她就知道老公出軌，且外遇對象不止一人。2人還結婚不到1年就討論離婚，因此，造成流產並非她一人，還包括自已丈夫及其他外遇對象，要求法官駁回請求。

法官認為，彭女與人夫通姦行為已破壞干擾原告的婚姻關係、家庭圓滿、安全及幸福之權利，破壞夫妻的信賴關係，導致原告相當程度的精神苦楚，因此原告主張配偶身份權遭侵害且情節重大，請求賠償是合理的。