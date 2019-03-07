颱風愛車被路樹壓毀求國賠 法官：不可抗力免賠

2019-03-07 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



張姓女子3年前將車子停在路邊，未料梅姬颱風來襲吹倒路樹，壓垮張女的愛車，她認為負責維護的行政院人事總處公務人力發展中心有疏失，提民事訴訟請求國家賠償，要求賠償修車費、代步費。台北地方法院簡易庭原判人事總處應賠償15萬餘元，人事總處不服提上訴，合議庭認為是「天災不可抗力因素」，改判人事總處免賠確定。

張女提告主張，她2016年9月28日將車輛停在台北市溫州街某巷口，但因梅姬颱風來襲，吹倒路旁的楓香路樹，壓垮她的轎車，導致她花費40萬餘元修車費，且因無法開車行動，另外花了1萬多元代步費，要求人事總處共賠償41萬餘元。

人事總處抗辯，雖然路樹是他們負責保養，但路樹的主管機關是台北市府工務局公園路燈工程管理處，張女應向台北市府請求賠償。而他們有委外定期派專人維護保養和修剪，風災期間也會加強固定樹木，因此他們並無疏失。

另外，梅姬颱風期間，台北市區曾出現13級陣風，可見路樹被吹倒壓毀轎車，是不可抗力的天災因素，機關並沒有維護上的疏失，盼法官駁回張女的請求。

台北簡易庭認為，路樹是公共設施，而且是人事總處所種的，因此人事總處有負責保養維護的責任。依負責維護的廠商作證指出，楓香樹當時沒有病蟲害，就樹木本身來看，沒有必要加支撐架，因為樹木根系強度大於支架，且楓香是大型喬木，2年修剪一次，因此在梅姬颱風來臨前，不確定是否有修剪，但有清除落葉、施肥、割草等。

法官認為，依廠商證詞可知，颱風來臨前只有做例行性維護，沒有針對風災、強風進行修剪等特別維護，認定人事總處有管理疏失，應該負賠償責任，審酌車齡、使用時間，折舊後判人事總處應賠償15萬餘元。