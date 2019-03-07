嘉市議員廖天隆已故 當選無效訴訟與否成攻防

2019-03-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



已故嘉義市議員廖天隆去年選舉涉嫌賄選，嘉義地檢署去年依違反選罷法提民事當選無效之訴，廖天隆上月17日以死明志，認定是檢警栽贓，誘導其他人製作假筆錄定他罪，因廖已死，刑事部分駁回，嘉義地方法院今天開民事準備程序庭，檢方和辯護律師江振源對於訴訟是否繼續意見相左，審判長柯月美當庭裁示等候合議庭討論再另行告知。

嘉義市選委會表示，如果法律訴訟繼續，按選罷法第74條規定，經法院判決當選無效確定後，即可由落選頭遞補。倘若法院裁定終止訴訟，該案將按地制法規定，該區域其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時均應補選，以此案來講未達補選門檻，該職缺將不補選也不遞補。

廖天隆此次選舉完成5連霸，但選舉期間被檢警查獲買票，嘉檢察官去年起訴時，認為廖犯後態度良好，建請法院給予緩刑，但今年元月刑事庭上，公訴檢察官表示，緩刑是承辦檢察官個人意見，不代表地檢署，地檢署建請具體求刑；廖天隆上月17日選擇以死明志。

嘉義地方法院指出，議員死亡刑事部分依刑事訴訟法第303條應為不受理判決。民事庭今天開準備程序庭，檢方和律師對於訴訟是否應繼續有不同意見。

嘉義地檢署依據選罷法，認為當選無效關係到第三人權益問題，應繼續審理，江振源指出，被告已死，欠缺訴訟構成要件，該案應駁回。