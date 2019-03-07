阿瘦被《職人雜誌》告抄襲字體 逾告訴期獲不起訴

2019-03-07 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



阿瘦皮鞋被控抄襲字體。 本報系資料照／記者于志旭攝影 分享 facebook 知名企業「阿瘦皮鞋」為促進業績舉辦「職人季」活動，但廣告文宣Logo去年被控抄襲《職人雜誌》字體，涉侵害著作權。台北地檢署調查後，發現已逾6個月告訴期，因此今依法不起訴阿瘦實業公司及負責人羅榮岳。

檢方調查，《職人雜誌》（舉匠文化公司）創辦人石展丞前年6月間指控，阿瘦皮鞋主打的活動「職人季」，裡面「職人」這兩個字和《職人雜誌》上的字體一模一樣，但這字體是他當初特地找人設計，不可能會一樣，且他手邊還有當初的書法原稿跟授權書，字體竟出現在阿瘦皮鞋的廣告上，懷疑阿瘦皮鞋盜用字體涉侵權。

當初用毛筆書寫「職人」兩字的設計師陳盈秀、負責後續設計修邊的陳瑾筠，都未將兩字交給他人使用。事件爆發後，石展丞希望阿瘦能先道歉，至於和解方式不見得要賠償金，也許是對台灣教育或反侵權行為的貢獻、尊重專業價值的各種未來配套方案。

阿瘦在2017年6月8日接獲職人誌律師函後，在9日以律師函回覆，並表示本次設計乃委外設計製作，已謹慎向委託設計單位了解詳情，未來將採適當途徑表達處理誠意，願為監督不周事宜表示歉意，未來也將持續以誠懇及負責態度面對，透過合法、合理的方式圓滿處理。

不過，《職人雜誌》仍在去年下半年間提告阿瘦侵害著作權。由於屬告訴乃論之罪，依刑事訴訟法第237條第1項規定，告訴人應在知道犯人時6個月內提告。檢方發現本案已逾6個月告訴期，因此並未實際認定是否侵權，依職權逕為不起訴處分。