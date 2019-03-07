侯漢廷被限制出境 繳10萬可與柯文哲去美國

2019-03-07 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新黨籍台北市議員侯漢廷當選前被依違反國安法偵處，起訴後，法官裁定侯限制出境；侯日前以即將隨台北市長柯文哲訪美聲請解禁，願提擔保，台北地院合議庭審酌，今天裁定侯提出10萬元保證金，准予他於本月16日到24日赴美，翌日即25日恢復限制出境處分。

台北地院裁定指出，審酌侯漢廷涉案情節、訴訟進度以及他歷次偵、審程序均準時到庭應訊等情，加上他提出台北市議會2019年2月20日「議法研字第10816000070 號」函及函附的柯文哲訪美行程草案等事證，侯已具體說明有隨柯文哲赴美考察的必要性。

裁定說，侯漢廷在海外建立相當的經濟與社會網絡關係能力，他是現任議員，薪資較一般受薪階級為優渥，且在台有固定住居所，因此准予他提供10萬元保證金後，解除自2019年3月16日起至同年月24日止的限制出境、出海處分，不過，3月25日起即恢復強制處分，侯漢廷如果未能遵期返國，10萬元保證金會沒入。