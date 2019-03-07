身心障礙男徒步16公里找姑姑 警協尋返家

2019-03-07 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林一名年約50歲許姓男子，日前隨同教會從土庫鎮搭遊覽車到斗六市參加活動，後來未返家，並徒步走到大埤鄉豐岡村，沿途遇到民宅敲門，村民不勝其擾，警方獲報到場，許男直說要找姑姑，警員發現許領有身心障礙手冊，最後安撫許並協助其順利返家。

根據警方了解，許男從斗六走到大埤鄉豐岡村，只要看到民宅就敲門，村民出門查看時，許卻都不說話，多數居民都受到許叨擾，只好通知村長、警方幫忙。

斗南警察分局大埤分駐所警員陳言劼接獲民眾通報前往關切，發現許男躺在馬路上一動也不動，只是喃喃自語說「我要找姑姑」，陳言劼耐心反問他姑姑住何處，許才又說「昨天姑姑、姑丈託夢，要我來找他們…等語」。

陳言劼覺得許男講話語氣及眼神異常，精神也不太穩定，隨即檢查許身上包包證件，發現許領有身心障礙手冊，並用M-Police系統查出該男子為失蹤人口，也擔心許男有受傷之虞，隨即安撫許並撥打119將其送往虎尾若瑟醫院急診室治療。

許母隨即也趕到醫院探望兒子，並感謝陳言劼協助找回兒子；許母也向警方說，兒子有中度的智能障礙及躁鬱症，並非第一次走失，3月1日跑去斗六參加活動就沒有再回來，讓她十分著急也無從找起，所幸警方找回兒子讓她相當感謝。