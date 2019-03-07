鈕承澤涉性侵仍裁定限境 法官：他資力雄厚

2019-03-07 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



導演鈕承澤被控性侵劇組女助理，被檢察官依強制性交罪嫌起訴，檢方偵查中對鈕限制出境，期限到本月13日為止，台北地院前天召開調查庭，審酌有無繼續限境必要，庭中，鈕未主張限境解禁，台北地院今天裁定出爐，鈕承澤仍限制出境、出海。

鈕承澤本月5日上午騎乘腳踏車接受調查，他強調沒有脅迫、強迫別人而犯罪，但也表示對造成社會驚擾及別人的痛苦、不適非常抱歉；據了解，鈕在調查庭中，並未主張限境解禁，鈕的律師鄭深元則轉述他在調查庭中的態度，稱鈕要留在台灣面對司法、為個人清白奮鬥。

承審法官林鈺珍裁定理由指出，鈕仍裁定繼續限制出境，主要考量因素為鈕所涉犯係刑法第221條最輕本刑3年以上10年以下有期徒刑之重罪，且鈕的資力雄厚，復有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，衡諸本案審理之公益及侵害被告權利之私益，對他為限制出境、出海之處分。

台北地檢署指控，鈕承澤執導電影「跑馬」期間，認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，藉機請劇組人員帶同被害女子到場；11月24日凌晨，劇組人員表明欲離開，被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留。