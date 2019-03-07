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SBL籃板狂人周伯勳 被控性侵再度不起訴

2019-03-07 10:57聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

周伯勳（右）。記者毛琬婷／攝影
周伯勳（右）。記者毛琬婷／攝影
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SBL明星大前鋒周伯勳被控在錢櫃趁眾人酒酣耳熱後，與1名女大生走出包廂，到12樓陽台發生性關係，卻被指控乘機性交。台北地檢署調查後，去年8月間以缺乏證據證明周違反女方意願，罪嫌不足給予不起訴；女方不服，認為周事後還有傳訊息向他道歉，若沒做錯為何道歉，向高檢署提起再議，全案發回北檢續行偵查，但調查後仍認定2人為合意性交，再次不起訴。

檢警約談周到案時，他供稱雙方是你情我願，當時意識清醒，為證明清白，他說因陽台環境不佳，地板很髒，但為避免太張揚，女方還同意把衣服墊在地上、躺在髒髒的地上做愛，何來強制性交？

這名女大生指控，周伯勳去年2月與朋友到錢櫃忠孝店歡唱，周趁她酒醉撿屍性侵，她清晨返家後馬上驗傷、並向大安分局提告，她向警方表示，當時已喝醉，沒有同意對方發生性關係，因為精神狀況差才被趁機性交得逞。

檢警調閱錢櫃忠孝店的監視畫面，畫面中可見周伯勳與女大生完事後，周自行搭電梯離去，女方則返回包廂，看不出女方有情緒激動反應。

據了解，案發現場的12樓陽台，平日很少有人進出，環境也不整潔，地上還擺有沙包，但景觀相當不錯，可以遠眺101大樓、東區夜景。

周伯勳案發後回應指出，「絕無性侵這件事，我已經委託律師代為處理，我相信監視器會還我清白。」

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