救貓狗無端被惡搞「她是法盲」 網友拘役50日

2019-03-06 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



高姓女子前年9月在臉書上評論一起虐貓事件，但陳姓男子卻擷取她大頭貼照片，轉貼到一家報社的即時新聞網網頁，並加註「她是法盲」；高女發現後到基隆地檢署按鈴申告，檢方依公然侮辱罪起訴陳。基隆地院判陳拘役50日，得易科罰金，他不服而上訴，高等法院駁回定讞。

陳姓男子表示，臉書上的照片確實是他本人，但帳號不是他設的，稱本案沒有相關電磁紀錄和IP位置，犯人臉書號和他的「本尊」帳號不同，他沒有犯罪。

基隆地院調查，2017年9月13日這家日報即時新聞網內，在有關棄養虐貓事件的讀者評論意見欄內，有未經高女同意或授權的被擷取加註「她是法盲」大頭貼照片，而基隆市警察局偵查隊經陳的同意，檢視陳的臉書帳號活動紀錄，比對高女和陳這兩個帳號的對話紀錄內容，確認帳號為陳所有。

高女在2017年9月13日下午8點58分在這家日報粉絲專頁的一個新聞下方留言「我覺得比起她虐貓致死，馬賽克不雅字眼，已經很仁慈了，這是？人？？？」；陳則接續回應，並貼上擷圖稱「她是法盲」。高女慎重警告「必須把我的照片刪除。法盲？不刪除我會讓你知道法盲是什麼」，陳毅詮回答「法盲森77」、「妳加油」、「FB的使用條款2-4 ：當您使用公開設定發布內容或資料，代表您允許所有人﹙包括Facebook以外的人士﹚存取或使用該資料，並且將之與您聯想在一起﹙例如：您的名字和大頭貼照﹚。」，兩人槓上。

高女在一審時證述，在新聞網上看到有人把她的照片貼在虐貓的貼文裡面，欲指她是虐貓之人，又在她照片上寫她是「法盲」，才提告妨害名譽。她說，本身是在幫忙救援貓狗，但陳的貼文讓別人誤認，她根本不認識對方，也沒有共同朋友，不知為何要把她的大頭貼和文字貼在新聞網上。

基院認為「法盲」二字取義同文盲，是指缺乏法律知識或沒有法律意識的成年人，當其他網友留言說「既然都已經查到了，為什麼不把虐貓的女生照片貼出來」，這時高女被擷取加註「她是法盲」的大頭貼就出現了，陳顯然對人詈罵、嘲笑、侮蔑，判他拘役50日。