空服員工會告華航敗訴 法院：禁搭便車條款違法無效

2019-03-06 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會3年前發動罷工，最終工會和華航達成7項協議，其中包括將外站津貼提高至每小時5美元，且非工會會員不得享有，即為「禁搭便車」條款，但華航事後也提高非會員的外站津貼，引起工會不滿，向法院提民事訴訟。台北地方法院今天駁回工會的請求，判工會敗訴。

判決指出，團體協約法規定，協商代表以工會會員為限，但當時工會推派的談判小組核心成員中，有非工會會員的律師等人，不符合團體協約法的要件，因此認為雙方達成的外站津貼協議，並不屬於團體協約。

外站津貼協議中提到，非工會會員不得享有提高外站津貼，若華航提高非會員的津貼，也應該再補足會員的津貼差額，意即會員的津貼金額，一定要比非會員高，又稱「禁搭便車條款」。法院認為，禁搭便車條款違反團體協約法第13條但書的強制規定，依民法第71條認定條款無效，故判工會敗訴。

華航空服員2016年6年發動大規模罷工，工會提出報到地點、外站津貼、年度休假、拒簽責任制條款、國定假日出勤工資、實施考績雙向互評制、會務假等七項訴求。