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法務部人權攻略新書發表 小故事輕鬆閱讀

2019-03-06 20:36中央社 台北6日電

法務部法制司今天舉行「人權攻略」等新書發表會，司長賴哲雄說，「人權攻略」一套5本以小故事編冊撰寫，期望同仁學習將人權兩公約運用於工作，民眾則經閱讀更了解人權公約。

公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約（簡稱人權兩公約），法務部就所屬檢察、行政執行、廉政、矯正及調查等5大系統，出版法務部人權攻略系列叢書共計5本。

人權攻略均以小故事來說明相關案例，介紹可能觸及侵害人權兩公約的法條，期望促進同仁了解人權兩公約與自身業務的關聯性，學習將之運用於工作中。

法務部官員舉例，行政執行署台南分署因1名神棍逃稅不繳，書記官執行查封時，看見許多神明頭上金色神冠閃閃發亮，認為值錢而貼上封條查封，但這已經侵害這名神棍的宗教自由跟參拜祭祀文化權利。

法務部發布新聞稿表示，人權教育是一種價值教育，是指引世界應如何運作的標竿，期待法務部人權攻略的出版，能成為所屬機關進而落實人權的維護與促進，建立珍惜及尊重人權的社會。

此外，法務部去年底出版的「公民與政治權利國際公約經濟社會文化權利國際公約一般性意見」修訂2版，共收錄聯合國人權事務委員會通過的35號一般性意見及經濟社會文化權利委員會通過的24號一般性意見，以利政府機關及民眾了解人權兩公約，對人權保障規範的意涵及標準。

人權經濟聯合國
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