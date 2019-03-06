綠營議員涉貪還想到大陸參訪 最高法院今裁定不准

2019-03-06 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



民進黨籍桃園市議員邱佳亮涉利用人頭詐領助理費、出國考察費820餘萬元，一審依貪汙罪判12年6月徒刑，併科120萬元罰金。邱佳亮以市議會要到大陸上海參訪交流為由，向高等法院聲請解除限制出境，高院上月裁定，邱須繳納50萬元保證金，准許解禁5天；檢方不服提抗告，最高法院自為裁定撤銷原裁定，駁回聲請，邱不得解除限制出境。

邱佳亮聲請指出，桃園市議會接獲大陸上海市海峽兩岸交流促進會邀請參訪交流，活動有利於兩岸互相了解，促進兩岸人民交流，創造雙方合作機會，有利於公益。他身為民意代表，有責任參與，且經議會指定出席，他責無旁貸。他主張，他所有財產都在台灣，並沒有海外資產，且他有病需要固定回醫院看診，沒有不回台的可能性。

高院裁定，准許邱佳亮提出50萬元保證金後，3月7日起至3月11日止暫時解除限制出境5天，自3月12日零時起仍恢復限制出境，若遵期於3月11日深夜12時前返台，經檢具護照或相關證明文件向高院陳報並審核無誤，將發還保證金，逾期未入境返台，則沒入保證金。

檢察官不服提抗告，認為為了確保日後案件審理和執行，有繼續限制邱佳亮出境、出海的必要性。最高法院認為，檢察官抗告有理由，且原裁定准許暫時解除限制出境之日在即，故自為裁定，駁回邱佳亮的聲請。

50歲邱佳亮2011年起擔任縣議員，到當選首屆市議員6年間，用沒實際擔任助理工作的甘姓、徐姓男子及游姓女子等為人頭助理，前後詐領822萬元助理費。

邱另於2014年和友人前往澳門賭博、購物及旅遊，卻填寫出國考察計畫表，返台後向議會申報三萬多元考察費用。邱遭檢調搜索，法院裁定羈押，桃園地檢署依貪汙治罪、偽造文書等罪嫌將他起訴，法院延押。