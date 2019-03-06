競選照被做成同志遊行對照圖 時力成員告網友不起訴

2019-03-06 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



去年九合一大選，「時代力量」新北市第３選區市議員候選人陳志明的競選照片，被人拿來和參加同志大遊行、全身裸露僅下體用布料遮掩的男子做成對照圖，散佈在臉書並留言「怎不敢用上面這張當選舉海報」，造成不少支持者誤會；陳志明去年11月到三重分局提告貼文的邵姓網友違反選罷法，意圖使人不當選，但對方強調自己是在幫陳拉票，且照片並非不雅照，新北地檢署調查後，全案今天不起訴處分。

事發當時，陳志明曾向媒體解釋，遊行照片其實是2014年的同志遊行，有男性以襪子套住生殖器、裸體遊行響應推廣防治前列腺癌和睪丸癌cockinasock運動的造型，但並不是他。他原本並不在意，但因為錯誤訊息擴散範圍超乎他預料，造成時代力量各縣市黨部、議員候選人的困擾，所以提告遏止歪風。

邵姓網友去年10月31日分別在「監督年金改革行動聯盟」、「中華民國退休警察人員協會」、「我不藍，我只是賭爛」和「韓國瑜網軍後援會」等社團分享對照圖，隔天即將所有貼文刪除；檢警調查時，他坦承有張貼文章，但強調自己是出於好意，否認意圖使人不當選。

邵男供稱自己不認識陳志明，但有看過其發表的政見，因為覺得時代力量的候選人都是挺同（同志）的，卻沒有看到挺同證件，所以才想以此方式讓民眾知道候選人是挺同人士，藉此方式幫忙拉票。他也說，張貼的照片並非三點全露，照片上的人也沒有被處罰，並非不雅照，後來是朋友提醒可能造成困擾就刪除。