與美女名醫不倫吸金被押 光電董座罵：法院是法官開的

2019-03-06 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



和皮膚科名醫蔡佳芬發生不倫戀的漢唐光電科技董事長徐國良，涉以不實財報佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票吸金3億8037萬元，至少36人受害。檢方依證券交易法起訴，台北地院依詐偽罪判徐8年6月徒刑。徐上訴，因羈押期將屆，高等法院今開延押庭，徐舉涉62億元弊案的慶富案陳慶男3200萬交保、而台北女子看守所有人因偷了3包衛生紙而遭押為例，痛批「法院是法官開的」，指羈押違反人權，應立即停審、聲請釋憲。

徐國良為漢唐光電董事長，2004年5月17月以前公司登記資本額僅3600萬元、實收資本額只有900萬元，但為使投資人相信漢唐光電有充足資本，當年5月間辦現金增資，漢唐光電登記資本額、實收資本額分別增加為6億元、1億8千萬元，並向金主借入1億8千萬元供驗資。而這家公司實際上未以光電產業為業，至2016年度累計虧損達2億5453萬餘元。

檢方指出，徐國良無美國史丹佛大學博士或美國AT&T貝爾實驗室副總裁，也沒擁有所稱的多項光電通訊專利，漢唐光電根本不可能在我國或他處上櫃，或被美國思科系統公司併購，但徐卻指示員工將「徐國良為美國加州大學洛杉磯分校電腦科學系全系第一名畢業、美國史丹福大學電腦科學博士，曾為美國朗訊科技董事長及全球總裁暨全球執行長、美國貝爾實驗室院士、研發計畫總主持人及首席執行副總裁兼美國國防部人工智慧戰略戰術超級電腦建設主持人」等學經歷、虛假的公司營運狀況和研發技術登載在公司網頁上，誤導投資人。

檢方指徐透過某教會高級講師徐玉琦的人脈銷售股票，宣稱美國思科公司對漢唐光電有興趣，打算收購，還說投資相關金額都由思科公司監管，如計畫不成將予以買回，「投資人穩賺不賠」，光是這一手法他就得款3億3456萬元，並售出6730張的漢唐光電股票。

台北地院認為徐國良不以正當方式發展公司，還提供虛假的資訊給投資人，讓他們來買自己持有的漢唐光電股票，這些所得除了拿來維繫豪奢的生活外，也把2億5599萬匯至漢唐光電帳戶供公司用，應懲儆。

高院今續行準備程序、開延押庭，徐稱羈押違反人權，也違反憲法第8、10、24、171條保障，應立即停止審判，要聲請釋憲。徐表示自己遭到不公平的訴訟待遇，指是主謀也是主犯的徐玉琦可以逍遙法外、和其他共犯串供，而他卻無法以自由之身與律師討論事情，找對自己有利的證據，批評法官的權力無限大。

徐憤慨地舉例，指陳慶男涉62億元的弊案，卻獲3200萬交保，而像有些案子的被告遭判刑14年，卻是3萬元交保，而台北女子看守所裡卻有人是因偷了3包衛生紙而被羈押，質疑完全不公平，斥「法院是法官開的，不是中華民國開的」，要求立即無保釋放他。

徐國良還說，不是每一個人都會棄保，他至今已被押了1年4月，要找證據比登天還難，他不敢說是否無罪，但「不服氣」，想證明清白。徐指徐玉琦常跑大陸買比特幣，建議禁止出境，不過法官告知徐女不在審理範圍，法院不告不理；高院定4月2日傳徐女作證。

法官詢問徐之前遭羈押的原因是涉犯重罪、有逃亡之虞，他答「這只是揣測而已」，信誓旦旦地說「跑了證明他犯罪」。