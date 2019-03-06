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人情之託受累！警員幫前鄉長查車籍資料遭懲處調職

2019-03-06 16:20聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

廉政署2年前辦前北埔鄉長姜良明涉貪污案，在跟監姜行蹤時，姜發現被尾隨，要求新竹縣警局北埔分駐所徐姓警員查尾隨車輛的車籍資料，發現為「保密車輛」，暗示姜已遭檢廉跟監。事後，徐不僅遭懲處、調職，也被廉政署依洩露國防以外應秘密之消息罪嫌法辦。新竹地檢署認為，徐在偵查過程已深具悔悟，也知道保密重要性，因此不起訴。

2年前6月起廉政署掌握情資發現姜良明涉貪，派員跟監並在北埔鄉公所附近蒐證。過程中，姜察覺有異，在9月時主動打電話給姜姓清潔員，要求查訪車籍資料，姜男轉告熟識的北埔分駐所徐姓警員查詢。

徐姓警員用自己的帳號、密碼登入警政署車籍資訊系統查詢，查詢結果是「無車藉資料登記」，應屬檢臨單位保密車輛，用電話暗示姜指出，查無車籍資料「應該知道是什麼意思」。廉政署監聽到此對話，姜徐員依洩露國外以外應秘密之消息罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

徐姓警員也自白犯行，檢方循線查出另有2名員警，也曾幫姜良明查詢車籍資料，不過2人都有做過工作紀錄表，但沒有洩密行為。

檢方考量，姜在鄉內與警方關係良好，要求資料查詢車籍，基層員警很難拒絕，且徐員事後寫悔過書，深表悔悟，相信經過偵查程序，當知公務人員謹慎查詢、使用相關應保密資料的重要性，因此刑法第57條，認本案依職權做出不起訴處分。

新竹縣警局北埔分駐所徐姓警員洩漏車籍資料，被廉政署依洩露國防以外應秘密之消息罪嫌...
新竹縣警局北埔分駐所徐姓警員洩漏車籍資料，被廉政署依洩露國防以外應秘密之消息罪嫌法辦。新竹地檢署認為，徐在偵查過程已深具悔悟，也知道保密重要性，因此不起訴。圖為新竹地檢署。資料照
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北埔新竹貪污
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