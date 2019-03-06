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門口比手槍姿勢嗆拔牙 男索2百萬未成遭判4月

2019-03-06 16:08中央社 基隆市6日電

楊姓男子的女友因吸毒過量致死，楊男懷疑曹姓男子間接害死女友，105年底上門索討200萬，並恫嚇「拔掉你牙齒」、做出手槍手勢。法院審理後，判楊男4月徒刑，得易科罰金。

基隆地院判決書指出，曹男主張，楊男認為他間接害死女友，曾向他索討200萬元，只要交出錢恩怨就一筆勾銷，但他沒有答應，楊男不僅曾毀損家中財物，還帶毒品到家裡企圖誣陷他製毒。

曹男表示，楊男在民國105年12月20日晚間11時許又到他家大樓，在門口拿出一把很像家中的鑰匙要開門，因大門由內鎖住，楊男在門外恐嚇「不讓你們全家好過，不處理這200萬，我就直接找你兒子算帳，出門小心點」、「拔掉你牙齒，看你還會不會嘴硬」，離去前還對著門內比出手槍手勢。

楊男在法院審理時表示，案發時確實出現在曹男家門口，但否認恐嚇犯行，辯稱不知為何當天會出現在案發現場，他沒有恐嚇，對方先前也曾誣賴他，且事隔快2年，之後也未再去騷擾對方。

法院調閱監視器畫面後，發現楊男在案發時右手食指前指，拇指上舉，動作足以讓人產生槍枝聯想，雖然監視器僅有影像沒有聲音，但畫面顯示楊男唸唸有詞，在情緒激動下出口不遜應為尋常情形，且從畫面中可看出楊男比出手槍動作，與曹男及曹妻證詞相符。

基隆地院審酌楊男不以理性、和平方式解決問題，破壞社會安寧秩序，且迄今未與曹男達成和解，始終矢口否認犯行，依恐嚇危害安全罪，判他4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

恐嚇牙齒基隆
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