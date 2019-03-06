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告三立敗訴氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

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告三立敗訴她氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

2019-03-06 15:34聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
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台北市長柯文哲的太太陳佩琪不滿三立電視節目質疑柯文中的財產申報不實，帳戶內有2000多萬來源不明財產，提告要求三立、節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。台北地方法院今天以節目是以柯文哲為評論對象，並無侵害「陳佩琪」的人格名譽權為由，判陳佩琪敗訴。

對此，陳佩琪今在臉書上左批三立，右嗆法院，還說要對柯文哲「曉以大義」，強調「以訟止謗，才有高度」，並指自己將向監察院陳情，既然法律上和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來賺的錢不要和柯申報，不然辛苦賺的錢，還要被說財產來源不明，提告還敗訴。

陳佩琪質疑，當三立賺足這集的廣告費的同時，請問您們對旗下的政論節目，有做過任何事前督導和事後考核嗎？主持人要講一對夫妻財產來源不明， 這對政治人物是多大的指控 ，主持人卻事前完全不向當事人求證，有需要開這種節目把我們夫妻從頭汙衊到腳嗎？

陳佩琪還說，曾勁元在節目說我們家財產來源不明，卻竟然連距離最近的前一份申報書都懶得查證？請問節目品質是這樣做的嗎？他還說自己是當過檢察官和律師。

陳佩琪說，柯常跟自己說要黑他的人很多，就看看有多少公器媒體要請這些柯黑上節目，其實媒體想請柯黑上節目罵我們，我們也是束手無策，但連罵人、汙衊人都不需提任何證據？這個節目甚至連既有的證據都懶得查證，請問這節目的品質何在？

陳佩琪表示，法律既然認定我們夫妻有各自的人格獨立權， 法官又認為全篇節目是講柯文哲，沒講到自己，據此認定名譽沒有受損，所以判她敗訴。但若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了，真的不知道這八個月來，一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細，也很努力地把這一段時間的收入、扣繳憑單、捐贈收據，選前支出、稿費收入， 基金股票賣出所得等等 ，都提供給法院了參考了，準備五年前的存摺和憑證，判決書卻說2200萬來源不予評論，那一開始要提供這些幹嘛？

陳佩琪最後更忍不住嗆柯文哲，柯常說市長要維持高度，他不想隨便告人，但一張席地而坐的相片，就被說成沒市長高度，就她看來，這張照片就是他平日的X樣子，卻被批評說沒有高度，自己認為市長維持財產清譽的高度比較重要，席地而坐的市長高度就省省吧，晚上會對他曉以大義，以訟止謗，才有高度。

陳佩琪柯文哲夫妻
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