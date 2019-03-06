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親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

彰化埔鹽代表會主席選舉 買票選前倒戈兩鄉代起訴

2019-03-06 14:25聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣埔鹽鄉代陳武騰（57歲）高票當選主席卻被檢舉涉嫌買票，但檢方調查發現是另一名想選主席的黃振榮（59歲）原與陳武騰協調好黃以每票24萬元提供陳在內等5人賄選，讓黃擔任主席、陳擔任副主席，沒想到陳選前倒戈退賄款還給黃，自己最後以8票當選主席，黃心有不甘向調查站檢舉，檢方今偵結依違反選罷法起訴黃振榮、陳武騰。

起訴書指出，埔鹽鄉代表會11人有投票權，只要6票就能當選，因黃振榮可掌握2票，陳武騰可掌握包括自己在內的5票，黃為更上一層在去年12月初到陳住處與他協議，由黃交給陳120萬元，陳再將錢分給可掌握的其他代表，以助黃擔任主席，黃當場交付110萬，剩餘10萬要待當選後再交付。

但到了去年12月23日陳因擔任主席欲望強烈，自己也與其他支持者達成協議，當天將110萬元賄款還給黃，佯稱其餘4人不願意支持他，陳雖依承諾投給黃，但黃最後僅拿到3票，陳高票當選主席，黃因而向調查站檢舉。

黃偵訊時坦承交付110萬元給陳，陳也承認收到黃給的110萬元，但他不敢向代表買票，因此後來將匯款退還，也否認自己當選主席有行賄。

檢方認為，黃振榮與陳武騰身為鄉民代表，應遵守法紀作為民眾表率，卻私自交付、收受賄絡，想朋分代表會政府主席對其他候選人不公平，也侵蝕民主政治，並讓民眾對政治人物、立法機關的立法品質產生不信任感，請求法官從重量刑。

埔鹽鄉代表會主席選舉涉及賄選，檢方起訴主席陳武騰與代表黃振榮。報系資料照
埔鹽鄉代表會主席選舉涉及賄選，檢方起訴主席陳武騰與代表黃振榮。報系資料照
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賄款選罷法
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