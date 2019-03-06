影╱藝人陳喬恩酒駕配合拍攝反毒微電影發表了

2019-03-06 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



藝人陳喬恩去年初在北市酒駕被逮，由於陳沒有前科並認罪，台北地檢署給予緩起訴處分確定，條件是在1年半內，服60小時義務勞務，陳當時允諾配合拍攝反毒微電影。

北檢今天中午在凱達飯店，發表拍攝短片記者會，但陳喬恩因工作因素無法出席。

包括檢察總長江惠民，高檢署檢察長王添盛，台北地檢署檢察長邢泰釗，台北市警察局長陳嘉昌，都參與微電影發表會。