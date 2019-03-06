檢方律師爭論郭明賓職缺遞補否 法院：落選頭可遞補

2019-03-06 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市前議員郭明賓去年選舉被控賄選，嘉義地檢署依選罷法向法院提當選無效之訴，郭坦承賄選，上月辭去議員職務，郭的懸缺可否遞補，成為檢方、律師攻防焦點；嘉義地方法院認為，當選人雖然自行請辭，但其賄選行為關係到其他人利益，所以有訴訟之必要性，因此今天宣判郭明賓當選無效，該缺額需判決確定後，落選頭可遞補。

郭明賓委任律師江振源曾在民事庭上答辯認為，郭主動請辭也願意繳回選票補助款，主張郭已不具市議員資格，沒訴訟必要性，也無須遞補；而代表檢察官出庭表示意見的的檢察事務官李姿儀則說，被告辭職不影響當選無效之訴，訴訟利益仍存在，被告被判處當選無效後，回溯投票時，被告不具當選人資格，落選頭可因此遞補。

法院合議庭認為，當選人經法院宣判當選無效與自行辭去職務者，兩者不論在性質、法律效果、相關權利義務等事項上均有顯著之不同。當選人經判決當選無效確定，其缺額由落選頭遞補。然若依地方制度法第81條規定，議員辭職其缺額並不須補選。因此辭職與選舉無效之判決，仍影響缺額是否遞補，關係到第三人權益問題，有訴訟之必要性。

合議庭今天上午10時宣判，郭明賓及委任律師均未出庭，審判長洪嘉蘭宣布當選無效之訴由檢方勝訴，全案仍可上訴。